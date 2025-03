La oportuna oportunidad

Como empresaria, una de mis obligaciones es ser optimista, «desde el blues de la necesidad», como dice Joaquín Sabina, en 'El rap del optimista'. Puede ... parecer un cliché, pero dígame usted cómo si no podría abrir cada mañana mi negocio, como no sea en la confianza de que, con trabajo y esfuerzo (y algo de suerte, claro, que a nadie le amarga un dulce), ese día será más productivo que ayer, pero menos que mañana.

Ojo, hablo de optimismo, no de ingenuidad, ni ilusionismo, es decir, de algo surgido tras un análisis de situación, examen de recursos disponibles, enfoque estratégico e implicación. Actitud y aptitud.

Cierto que el cuadro macroeconómico no es favorable, no nos lo ponen fácil: encarecimiento de crédito (si te lo dan), subida de costes laborales, materias primas al alza, la logística por las nubes, los suministros energéticos en un bucle inflacionario al que no se le ve el final, etcétera. ¡Qué le voy a contar que usted no sepa!

Pero creo, como europea, española y extremeña que, por encima o más allá de todo esto, hay motivos reales para pensar que hay oportunidades llamando a nuestra puerta. Con el cambio climático en el foco, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 'hoja de ruta' podemos decir que, seguramente, Extremadura está en una situación de privilegio para aprovechar el trampolín de la economía que se nos viene, o ya tenemos encima.

Disponemos de un potencial en renovables que aún tiene mucha capacidad de crecimiento, y de vincularse a iniciativas industriales de todo tipo: desde la fabricación de paneles solares hasta las baterías que exige la nueva movilidad; desde materiales para viviendas energéticamente eficientes, hasta las innovadoras infraestructuras agrícolas para que se aprovechen mejor el agua y la tierra.

Esto por no hablar también de los manidos fondos Next Generation, que siguen avanzando lentos, pero avanzan, o de la creciente preocupación en el seno de la UE por la despoblación y el envejecimiento poblacional.

De este cóctel saldrá, está saliendo, un modelo de desarrollo nuevo, y que puede impregnar la evolución de nuestra región. En el seno de la Unión Europea ya se está imponiendo la idea de que las entradas de productos de terceros países tienen que cumplir con la sostenibilidad en sus procesos de elaboración, lo que dejará fuera a economías de otros continentes, que hoy compiten deslealmente en precio. Ya no será así, habrá nuevos criterios que actuarán de barrera.

¿Por qué cree que inversores chinos apuestan por Extremadura? En su país tienen terreno, mano de obra y capacidad tecnológica, pero ya han interpretado los vientos que dicen que pronto, si no están ubicados en la UE, les será complicado conseguir el marchamo para vender aquí.

Evidentemente, también pesa la reacción postpandemia de relocalizar la producción industrial.

El caso es que, como decía, los nuevos tiempos van a suponer una oportunidad excelente para el impulso a la industria manufacturera en Europa, con el apoyo de una digitalización creciente, y eso ofrece a Extremadura unas posibilidades como nunca antes había tenido.

Preparémonos para ello. No se trata de aquello que se gritaba en el mayo francés: «seamos realistas, pidamos lo imposible». No, seamos realistas, aspiremos a aquello que tenemos al alcance de nuestro esfuerzo y potencial, y aprovechemos la oportunidad.