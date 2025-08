Meritocracia o titulitis

Comenta Compartir

Vivimos en la era del postureo. Y no hablo del postureo gráfico en RRSS del gimnasio, ni del brunch con aguacate, ni de pies descalzos ... en la arena. No. Hablo del postureo elevado a su máxima expresión: el postureo político-académico. Esa noble tradición patria en la que algunos cargos públicos adornan sus currículums con títulos más falsos que una promesa electoral en campaña. Diplomaturas inexistentes, másteres por correspondencia emocional y doctorados en la Universidad de Mi Prima de Wisconsin. Maravilloso. Desde mi trinchera, la empresa, observo esta tragicomedia con una mezcla de incredulidad, risa nerviosa y cierta mala leche. Porque, francamente, que un político tenga un máster falso me afecta bastante menos que si no sabe gestionar un presupuesto sin hundir medio país. Y lo que más me indigna es el espectáculo cutre del «yo tengo más títulos que tú» cuando en el mundo real, los títulos hace tiempo que dejaron de ser lo más importante. Salvo para las profesiones reguladas, obviamente no queremos un cirujano con título de PowerPoint o un arquitecto formado en un taller de Lego, lo que de verdad pesa hoy en la empresa son las competencias, las mal llamadas habilidades blandas (de blandas no tienen nada), la capacidad de resolver problemas y, sí, también de adaptarse a realidades cambiantes sin montar un drama.

Yo no contrato títulos, contrato personas, con títulos o no. Personas que saben trabajar en equipo, que tienen criterio propio, que no se derrumban ante la primera dificultad y que, sobre todo, no necesitan inventarse un máster para sentirse válidas. Lo de menos es si hicieron su carrera en una universidad de relumbrón o en una modesta facultad de provincias. Lo que cuenta es lo que saben hacer. Porque el conocimiento se demuestra andando. Y produciendo. Y mientras tanto, algunos se sacan cursos exprés en universidades con nombres rimbombantes que luego nadie puede localizar en Google Maps, y cuando se les pilla, se ofenden. «Fue un error administrativo», dicen. ¡Claro! Y yo soy becaria perpetua del Máster en Sentido Común Aplicado. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Qué mensaje mandan a los jóvenes que se están dejando las pestañas estudiando y trabajando a la vez para labrarse un futuro? Yo, como empresaria y como mujer, porque no olvidemos que muchas hemos tenido que demostrar el triple para que se nos tomara en serio, estoy harta de este teatrillo. Harta de ver cómo se banaliza la formación, se desprecia el esfuerzo y se premia la cara dura. Harta de tanto título falso y tan poca preparación real. Porque, al final, quien vale vale. Así que desde aquí propongo que en lugar de exigir más títulos, empecemos a exigir más transparencia. Que quien quiera gobernar lo haga con hechos, no con diplomas enmarcados con Comic Sans. Y que el postureo académico pase a la historia como lo que es: una artimaña barata para esconder la falta de competencia. Y nosotros, los empresarios, sigamos apostando por el talento real, el que no necesita adornos ni falsedades. Que en la empresa no gana quien más títulos tiene, sino quien más valor aporta. Porque, sinceramente, si seguimos así, el próximo candidato a presidente será un licenciado en Hogwarts con máster en 'Juego de Tronos'. Y eso, por muy divertido que suene, ya no hace gracia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY