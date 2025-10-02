Cerrada la campaña de Renta en junio, la Agencia Tributaria ha hecho balance de lo recaudado durante los primeros siete meses del año: 182.354 ... millones de euros, de los que 91.236 millones corresponden al IRPF. Esto supone un 12,4% más que en el mismo periodo del año pasado.

'No es magia, son tus impuestos', que diría el eslogan con el que nos bombardea el Gobierno. Porque, seamos serias: no es que la economía vaya como un tiro, como se nos insiste con cifras macro dopadas por la lluvia de fondos europeos y el incremento desmesurado del gasto público. Pregunten a cualquier pyme o autónoma, o pregunten a cualquier familia media.

El milagro de este 'boom' recaudatorio se resume en un 'palabro': deflactación o, mejor dicho, no deflactación. ¿Qué significa esto? Lo que cada contribuyente paga de IRPF se calcula restando al salario, en primer lugar, los llamados mínimos personal y familiar, que no están sometidos a tributación. Después se restan otras deducciones o bonificaciones, según el caso y, finalmente, a la cantidad resultante se le aplican las tablas para ver cuál es el porcentaje que hay que pagar. Pues bien, deflactar consiste en que Hacienda adapte esos mínimos y las escalas de la tabla a la evolución de la inflación, ajustando así el impuesto a los ingresos reales, no a los nominales. En otras palabras, se adapta a nuestra capacidad de compra.

Si esto no se hace, como es el caso, lo que ocurre es que usted paga más IRPF como si fuese más rico, cuando en realidad puede comprar menos cosas, es decir es más pobre. Hacienda lleva diez años sin corregir sus mínimos ni sus tipos. En este periodo, la inflación ha subido un 23% y los salarios solo un 21%. Aunque usted haya perdido un 2% de poder adquisitivo, para Hacienda usted es más rico, y por eso va a pagar 1.500 euros más de IRPF. ¿Ve ahora la magia? ¿O sería más adecuado decir el juego de trileros?

Y la voracidad no se limita al IRPF. Si en 2015 usted compraba una mesa por 200 euros, pagaba 42 de IVA. Hoy, esa mesa le cuesta 246 euros debido a la inflación, y usted paga 52 de IVA. Hacienda vuelve a ganar, sin mover un dedo.

Y todavía hay más, en el mismo periodo que hemos referido, esto es, la última década, el coste laboral por trabajador ha crecido un 25%, cuatro puntos más que los sueldos (21%), con una salvedad: mientras en el periodo 2015-2018 estos costes se mantuvieron en términos razonables, a partir de 2021 se disparan con tasas incluso que rondan el 6%. Y repito, no es por los sueldos, que suben de forma más moderada, sino por costes como las cuotas a la Seguridad Social.

En resumen, usted gana, en capacidad de compra, en renta real, más o menos lo mismo que hace diez años, pero paga mucho más IRPF e IVA, y la empresa que le contrata paga mucho más en conceptos que no van a su bolsillo, sino al de la Administración. Visto lo visto propongo que se cambie el eslogan aquel de 'Hacienda somos todos' por otro más ajustado a la realidad: 'Apreteu'. A ver cuánto tiempo podemos aguantar este apretón empresas y autónomas.