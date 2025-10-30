Liderazgo con visión 360

Comenta Compartir

En un momento en que la política española se tambalea entre mayorías imposibles y pactos frágiles, y cuando en Extremadura nos asomamos a un nuevo ... proceso electoral que vuelve a poner en pausa muchas decisiones estratégicas, conviene mirar hacia aquellos espacios donde, lejos del ruido, se construye el futuro con visión, colaboración y sentido común. Uno de ellos será la octava edición del congreso Mujer Executiva 360 que celebraremos el viernes día 7 de noviembre, un punto de encuentro imprescindible para quienes creemos que la igualdad no es solo una meta social, sino una palanca de crecimiento económico y de dirección empresarial más inteligente. Como mujer y empresaria, asistir a foros de este tipo supone una bocanada de aire fresco. Frente al discurso polarizado y la parálisis que a menudo impone la política, Mujer Executiva 360 recuerda que la verdadera transformación nace en las empresas, en los equipos y en las decisiones cotidianas. Allí se demuestra que la igualdad, entendida en su sentido más amplio, no es una cuestión ideológica ni un gesto de corrección política: es una estrategia de competitividad.

Cuando una empresa incorpora la diversidad –de género, de edad, de experiencia– en sus órganos de decisión, se vuelve más creativa, más eficiente y más capaz de adaptarse a un entorno incierto. Diversos estudios lo confirman: las compañías con presencia equilibrada de mujeres en la alta dirección obtienen mejores resultados financieros y muestran mayor resiliencia ante las crisis. Pero más allá de la estadística, está la evidencia humana: el liderazgo femenino aporta escucha, empatía, visión a largo plazo y una forma de ejercer el poder más inclusiva. Extremadura, tierra de talento y de oportunidades aún por desplegar, necesita más que nunca ese tipo de liderazgo. En un contexto político que genera desconcierto –con un Gobierno central en minoría y una región que volverá a las urnas–, es urgente que la iniciativa privada y los espacios de cooperación como mantengan viva la llama de la acción. Porque las empresas no pueden detenerse mientras se deciden los equilibrios parlamentarios. Es precisamente en tiempos de incertidumbre cuando se requiere valentía y visión. La igualdad, entendida no solo como un derecho legal o social sino como un valor estratégico, ofrece a las empresas la posibilidad de diferenciarse y de atraer talento en un momento en que la competitividad depende más que nunca de las personas. Apostar por el liderazgo femenino no es una concesión: es una inversión en innovación y sostenibilidad. El reto ahora es trasladar este espíritu a todo el tejido empresarial extremeño, desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas y medianas empresas rurales que sostienen la economía regional. Que ninguna mujer con talento se quede fuera por falta de referentes o de oportunidades. Que la igualdad se entienda no como una meta lejana, sino como una forma natural de dirigir, decidir y crecer. Y mientras los partidos políticos cuentan votos, las empresas contamos clientes, proyectos y resultados. La diferencia es que unas construyen futuro y otros gestionan el presente con la vista puesta en la próxima encuesta. En espacios como Mujer Executiva 360 se demuestra que, cuando las mujeres se sientan en la mesa de decisiones, no solo se amplía la mirada: se fortalece el futuro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión