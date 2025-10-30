HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
La mirada holística

Liderazgo con visión 360

Pilar Coslado

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

En un momento en que la política española se tambalea entre mayorías imposibles y pactos frágiles, y cuando en Extremadura nos asomamos a un nuevo ... proceso electoral que vuelve a poner en pausa muchas decisiones estratégicas, conviene mirar hacia aquellos espacios donde, lejos del ruido, se construye el futuro con visión, colaboración y sentido común. Uno de ellos será la octava edición del congreso Mujer Executiva 360 que celebraremos el viernes día 7 de noviembre, un punto de encuentro imprescindible para quienes creemos que la igualdad no es solo una meta social, sino una palanca de crecimiento económico y de dirección empresarial más inteligente. Como mujer y empresaria, asistir a foros de este tipo supone una bocanada de aire fresco. Frente al discurso polarizado y la parálisis que a menudo impone la política, Mujer Executiva 360 recuerda que la verdadera transformación nace en las empresas, en los equipos y en las decisiones cotidianas. Allí se demuestra que la igualdad, entendida en su sentido más amplio, no es una cuestión ideológica ni un gesto de corrección política: es una estrategia de competitividad.

