Intervencionismo del «no» interviniente

Seguro que usted ha firmado alguna vez un contrato de alquiler, ya sea como arrendador o como arrendatario. Por tanto, habrá visto que en el ... encabezado figura la palabra 'intervinientes', es decir, aquellas personas o entidades que se reconocen mutua capacidad para suscribir libremente el acuerdo. Después se desglosan garantías y condiciones: cuotas, fianzas, compromisos, naturaleza del bien, plazo, revisiones, etcétera, por supuesto, todo ello, ajustado a derecho.

Pues bien, nuestro Gobierno, en su furor legislativo-electoral, ha creado una nueva figura en su Ley de Vivienda pactada con el independentismo más radical: el intervencionista no interviniente. Así, la Administración, que ni aporta el bien, ni satisface la cuota, se arroga el derecho de decidir cuánto se cobrará, en qué condiciones y cómo evolucionará el precio (da igual lo que marque el mercado en cada momento).

Más allá de que la futura ley sea ambigua en muchos puntos, en la costumbre normativa del actual Ejecutivo de plagar sus textos de 'ya se verá', que no aportan precisamente seguridad jurídica, sino incertidumbre, y que además haga prever una catarata de recursos por invasión de competencias autonómicas, el resultado fundamental (amén del ya referido populismo electoralista) es que interfiere en un mercado normalmente dinámico, y torpedea ese dinamismo, con consecuencias negativas, como la reducción de oferta de viviendas para alquilar, lo que a la postre tensionará aún más los precios al alza, dejará barrios deshabitados, y edificios con problemas de mantenimiento o sostenibilidad.

Porque en España, la vivienda, además de para uso y disfrute personal, también ha sido tradicionalmente un sector refugio del ahorro personal o familiar: se ahorraba para comprar viviendas o locales y luego, en función de la situación de cada cuál, bien se vendía, bien se alquilaba.

Pero las nuevas trabas pueden dar al traste con esto, frenando la demanda y por tanto la construcción y sus sectores vinculados (hablo desde los carpinteros, electricistas, fontaneros, pintores, instaladores de aire acondicionado, hasta las tiendas de muebles o electrodomésticos, por poner algún ejemplo).

Se parte del absurdo de que se están fijando precios de alquiler 'inasumibles', según rezan algunos titulares. A ver, si pones a un producto un precio que está fuera de mercado, simplemente no vendes y te vas a la ruina. Si existen esos precios, es porque existe demanda.

Es posible que el sueldo no te dé para vivir en la zona que te gustaría, pero eso no es nuevo. También es posible que haya familias que, por su situación, no puedan permitirse pagar un alquiler en el mercado libre. Pero ahí sí tiene la administración instrumentos desde hace años, llámese VPP o VPO, ¿por qué, si existe esa necesidad perentoria, la construcción de vivienda protegida ha caído nada menos que un 83% en los últimos años? ¿En qué quedamos, hace falta una oferta de vivienda a precio bajo, o no?

No conforme con esa contradicción, se lanza otra ocurrencia, se sacarán al mercado (no se sabe cómo ni cuándo) 50.000 viviendas de la Sareb. Es bien sabido que un altísimo porcentaje de esas viviendas (como ocurre en general con el parque de viviendas vacías) o están inhabitables o están en zonas de escasa demanda (por eso no se venden).

Pero, en fin, todo sea por acaparar titulares, rebañar algún voto y conformar a los socios 'preferentes'. Ya pagaremos más adelante el coste, como con la ley del solo sí es sí. Bastará entonces con pedir disculpas. O no.