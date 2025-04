La inteligencia artificial y el Guernica

No estoy de acuerdo en utilizar la expresión 'inteligencia artificial'; un dispositivo no puede comprender el sentido de las cosas». No son palabras mías, sino ... de Josep María Esquirol, filósofo y uno de los pensadores más lúcidos de nuestro tiempo. De un tiempo a esta parte, corren ríos de tinta sobre lo que significa y puede significar el acrónimo IA. La mayoría para darnos visiones pesimistas, distopías donde las máquinas llegan a ser más inteligentes que el ser humano y se hacen con el poder, sometiéndonos al rol de esclavos. Pero cabe preguntarse si estamos hablando de los albores de una nueva inteligencia superior o, lo de la IA, tiene más de artificial que de inteligencia. Porque, al fin y al cabo, ¿en qué consiste? Por explicarlo de manera sencilla, se basa en unos procesadores, los famosos A100, capaces de procesar en un instante trillones de datos y relacionarlos mediante un algoritmo para ofrecer un resultado concreto.

Ahí está el quid: la IA no crea, no piensa, no tiene intuición, no siente, simplemente (o no tan simplemente) analiza algoritmos con 2.000 millones de líneas de código y relaciona datos, a la vez que en cada operación aprende a generar nuevas ramas de ese algoritmo. Bueno, lo de aprender suena a capacidad, cuando menos animal, no sé si humana, pero desde luego lo que no hace es desaprender, algo fundamental en las relaciones de mejora y crecimiento que, como habilidad, puede tener una persona.

¿Eso es inteligencia? No, si hacemos caso a Andrew McAfee, economista del prestigioso MIT, quien asegura: «Si en vez de denominarla 'inteligencia artificial' se hubiese elegido algo más aburrido, tipo 'análisis simbólico', término bastante apropiado, hoy la gente no viviría con tanta preocupación».

Porque la inteligencia es otra cosa. No es un automatismo, sino un proceso creativo, de percepción del entorno, de interpretación de la realidad donde también entran en juego los sentimientos y, sobre todo, de comprender qué se hace y por qué, algo que la IA no posee.

Ya lo definía Howard Gardner hace más de 30 años. La inteligencia humana no es unidireccional, existen hasta 12 tipos de inteligencia (verbal, matemática, espacial, musical, cinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista, existencial, creativa, emocional y colaborativa) que están presentes en todo ser humano. Lo que nos distingue es en qué medida están esos ingredientes, en cada uno de nosotros. Eso justifica, por ejemplo, tener mucho talento para las matemáticas, pero quedarse bloqueado en las relaciones sociales, o ser un gran artista y verse incapaz de entender un recibo de la luz.

La IA obedece órdenes, no tiene el impulso creador, ni el talento y la capacidad para ser consciente de lo que está creando. Puede engañarnos con creaciones que parezcan originales, pero no transmitir y llegar a la fibra que activa nuestras emociones-reacciones inteligentes. Y, sobre todo, la IA no puede imitar algo distintivo de la inteligencia humana: la consciencia de que somos talentosos en determinadas áreas, pero a la vez podemos identificar en qué áreas falla nuestro nivel intelectual y cómo podemos afrontar y resolver esas lagunas. Resumidamente, la IA constituye una revolución tecnológica con amplios campos de aplicación práctica, que permitirá suplirnos en algunas tareas y acelerar otras muchas, pero ¿puede sentir la devastación interior que sintió Picasso y le hizo concebir el Guernica?