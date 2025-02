Hoy, día del amor fraterno

Hoy, Jueves Santo, se celebra el Día del Amor Fraterno. Como pasa con el resto de 'días de algo', no se trata de que hoy nos amemos fraternalmente hasta las doce de la noche, y luego sigamos a lo nuestro. No, se trata de reflexionar ... sobre este concepto, y examinarnos interiormente para ver si lo hemos asimilado y, sobre todo, si lo ponemos en práctica. Este ejercicio no tiene que estar vinculado, necesariamente, a una determinada religión, fe o creencia espiritual, sino al propio concepto de humanidad, amor al prójimo, en el sentido de solidaridad, ayuda mutua, empatía, comprensión y respeto, sobre todo esto último.

¿Qué nota sacaríamos en ese examen? Me temo que muy baja, un 'insuf', como se decía en el colegio. Si tomamos como referencia (ya digo, con perspectiva humanística o ética, no necesariamente religiosa) los siete pecados capitales…, ya me dirá usted. Imperan la soberbia de quien se cree dueño de la verdad absoluta; la avaricia de acumular para jactarse de lo acumulado; la lujuria, no como sano deseo, sino en su perversa derivada de violencia sexual; la ira que nos lleva a humillar al otro; la gula de consumir sin tasa para encontrar una satisfacción efímera; la envidia como arma para despreciar e intentar derribar a quien destaca en algo (en vez de imitarle) y, por último, esa pereza de no hacer nada para corregirnos, pese a saber que estamos haciendo cosas malas.

Todo ello son síntomas de una 'enfermedad del alma', o de la mente, como prefieran. Este mal se ha infiltrado en todas nuestras relaciones y ámbitos: personal, profesional, político y social, echando a perder la convivencia. Se eliminan los grises y solo queda el blanco y el negro: conmigo o contra mí; de esta orilla o de aquella; de mi bando o mi enemigo.

La polarización extrema elimina cualquier espacio de entendimiento, y cualquier cesión en los postulados maximalistas se interpreta (o eso creemos) como debilidad, y se rechaza de plano. Esto ha envenenado nuestras relaciones y la convivencia, derivando hacia una tensión creciente: organizaciones del cualquier ámbito, asociaciones, hermandades, juntas, partidos políticos, federaciones, comunidades, peñas, etcétera, lo están padeciendo: cada vez es más complicado el acuerdo incluso entre personas con intereses y metas, en principio, afines, y cada vez es más frecuente el enfrentamiento y la división.

En vez de intentar meternos en los zapatos del otro, y aplicar un poco la, tan olvidada, empatía, preferimos, incluso, andar descalzos, aunque nos hiramos las plantas de los pies, antes que variar un ápice nuestros postulados.

Es un camino peligroso si queremos construir en sociedad. Por eso propongo que aprovechemos hoy el día para dejar de lado nuestras certezas, nuestras rígidas premisas inmutables, y tratemos de entender al otro.

No, no se trata de que asumamos los suyos, ni siquiera en parte, sino de que pensemos que, al menos, puede tener sus razones para lo que hace, aunque no las compartamos; sobre todo si no las compartimos. Seguro que así encontramos algún espacio de consenso.

Porque, al fin y al cabo, todo esto del amor fraterno se resume en una palabra ahora en desuso en los manuales de nuestras relaciones: humanidad y respeto. Con respeto, todo acuerdo es posible; sin él, la convivencia es una guerra sin ganadores.