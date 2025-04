La hispanidad con visión de mujer

Coincidiendo con la Virgen del Pilar, celebramos el día de la Hispanidad, rememorando la conquista, el mestizaje y la expansión cultural que unió a España ... con América Latina. Sin embargo, esta celebración a menudo olvida o minimiza un aspecto esencial: el rol de las mujeres en esa compleja historia de encuentros y desencuentros. Cuando miramos el contraste entre Hispania, la provincia romana que forjó la identidad ibérica, y la Hispanidad, como una proyección imperial hacia el Nuevo Mundo, nos encontramos con que el papel de la mujer es una historia de invisibilidad, resiliencia y transformación.

Extremadura, cuna de los grandes conquistadores, es también un espacio desde donde podemos reinterpretar este legado a través de la óptica femenina, no solo en el pasado, sino en el presente y futuro, para coser y sumar, en vez de romper y desdeñar. Nos sabemos de carrerilla los nombres y gestas de Hernán Cortés, Pizarro, Orellana, Pedro de Valdivia, Núñez de Balboa, etcétera, pero ¿iban solos?, ¿no había ninguna mujer con ellos, y si las había, se limitaban a fregar, planchar, hacer la comida y dar placer a demanda?

No. A poco que se bucee en la historia, en las 'anotaciones al margen', descubrimos que haberlas «haylas», y con papeles muy relevantes. Solo por citar alguna, Beatriz Bermúdez, quien en la batalla de Cortés contra Cuauhtémoc, arenga a las tropas en desbandada y obliga a los soldados a seguir luchando, ella en cabeza. Y qué decir de María de Estrada, al lado también de Cortés en la Noche Triste y que combatía 'como el más valeroso de los hombres'.

Apenas nos han llegado referencias de mujeres como Malinche, esencial no sólo como intérprete, sino como puente entre los dos mundos, por su inteligencia y conocimiento de ambos. Lo mismo cabe decir de Inés de Suárez, novia de Pedro de Valdivia y que, entre otras cosas, urdió la maniobra que permitió que los españoles no perdiesen Santiago de Chile.

Pero, como digo al inicio, la historia (esta de la conquista de América, pero lo propio podríamos decir antes de la romanización de Hispania) es de mujeres invisibles. Cierto es que las leyes las abocaban a un papel secundario, lo que no impidió que gracias a su tesón, habilidad, sacrificio e inteligencia se convirtiesen de facto en hábiles muñidoras de los cambios políticos, dejando su huella y su visión, el punto de vista femenino, en las decisiones que, teóricamente, les estaban vetadas.

Creo que va siendo hora de recuperar y limpiar aquellos espejos, esa memoria de las mujeres protagonistas, aunque ocultas y ocultadas, en un mundo de hombres. Porque esos espejos pueden servir a las generaciones de hoy como ejemplo: si ellas, con tantos condicionantes y tan escaso reconocimiento, fueron capaces de hacer lo que hicieron, imagínate lo que puedes hacer tú, mujer, hoy en y por Extremadura.

Porque ese es el desafío, no sólo rescatar la verdadera historia, sino desterrar de una vez eso de que 'detrás de cada gran hombre, siempre hay una gran mujer'. No, detrás no, al lado y muchas veces delante, aunque durante siglos no se haya querido ver.

Sí, en los fragores bélicos el protagonismo masculino ha sido innegable. Pero la historia no es una sucesión de batallas, como se empeñaban en mostrarnos en el colegio. Los cambios sociales, lo que marca la evolución de los pueblos, es la influencia cultural, el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida.

Y ahí las mujeres hemos tenido un papel protagonista que ahora tenemos que reivindicar y reforzar. Sin nosotras nada se puede construir, ningún puente puede permanecer en pie.