Aunque una está casi acostumbrada ya a que, en un país tan polarizado y de visiones extremas, cualquier asunto termine en trifulca partidista y posturas ... radicales, reconozco haber asistido atónita a la polémica sobre los inmigrantes, llegados a Canarias de forma irregular y alegal en los últimos meses.

Por una parte, el Gobierno hace de su capa un sayo y, sin encomendarse a nadie, comienza a repartir personas como cartas de un juego donde no se conocen las reglas y se quejan gobiernos autónomos y municipales de que no se les ha informado, ni dado tiempo a prepararse. Cierto es que es el Gobierno quien da a estas personas (que, no olvidemos, se han jugado la vida y endeudado hasta el límite para huir de la hambruna o la guerra) techo y comida, pero también que eso solo es una solución de urgencia. Se necesita, además, atención sanitaria, conocer el idioma, formarse, e insertarse social y laboralmente.

Pero, en lugar de buscar el necesario Pacto de Estado que demanda un asunto de tal calibre, aparece el Factor X: monseñor Escrivá, ministro de la cosa, pontifica que quienes critican al Gobierno son Xenófobos. Así, sin anestesia, eligiendo una de las etiquetas que están más a mano (fascista, racista, machista, xenófobo…) y que sirven para un roto y para un descosido, despojando a la expresión, por manida y repetitiva, de cualquier valor.

En el otro extremo, el otro Factor X (pues, ya he dicho, esto va de extremos): VoX vuelve a la cantinela, e injusta generalización, de identificar inmigración con delincuencia (o potencial delincuencia, si queremos matizar). En una tierra como la extremeña eso chirría. No olvidamos que nuestros padres, nuestros abuelos, fueron, por miles, trabajadores emigrantes en Alemania, Francia, Suiza…

Todo el rifirrafe, de ahí mi 'pasmo', se va a la bronca, y la verdadera cuestión se deja de lado. Porque los inmigrantes ya están aquí, y seguirán llegando. Por eso, España debe, y puede, convertir el problema en oportunidad. Tenemos un país envejecido y además tenemos miles de empleos sin cubrir. ¿Y si la solución fuese dar una oportunidad a estas personas para corregir la pirámide (más bien jarrón con poca base) demográfica, y a la vez lograr que las empresas que lo demandan pudiesen contar con trabajadores?

Porque estas personas que han llegado tienen que comer, tener un techo y un proyecto de vida, y para eso necesitan que se les dé formación y acceso a un trabajo legal, para no caer en el subempleo que les deja indefensos, no es bueno para el interés general y perjudica a las empresas por la competencia desleal que supone la perniciosa economía sumergida.

¿Tan difícil es que las distintas administraciones públicas, sean del color que sean, lleguen a un acuerdo, corrijan lo que legalmente haya que corregir y fijen un plan de acción conjunto que ponga, por encima de todo y por delante de todo, a estas personas?

Con lo que han sufrido merecen una oportunidad y además a nuestra sociedad le resultaría útil y provechoso. Lo demás son milongas, ganas de bajar al barro en vez de dar soluciones, sin por ello obviar, que la mejor respuesta a la migración ilegal es actuar en los países de origen, evitando además el posible 'efecto llamada'.