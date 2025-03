Extremeña, catalana y española

Ya lo dijo Puigdemont, antaño fugado de la Justicia, hoy prohombre y garante de la cultura y los valores de Occidente: «Crece el nerviosismo y ... sube la subasta». Y en esas ando. No pido siquiera un mejor trato que el que se va a dar a Cataluña, quizá, porque tengo 'sentido de Estado', así que reclamo igualdad, solo eso.

Y por mor de esa igualdad, demando que se duplique la red de autovías de Extremadura hasta llegar a los 1.200 kilómetros, y que se construyan 2.000 kilómetros de vías férreas electrificadas. Así tendremos, por territorio, las mismas que Cataluña.

También exijo que, si a Cataluña se le van a perdonar 15.000 millones que pagaremos a escote el resto de españolitos y españolitas, a Extremadura se le haga llegar la misma cantidad proporcional, esto es, 2.200 millones.

Miren que me siento generosa, que esto lo hago aun cuando podríamos pedir más, dado que Extremadura tiene en el Congreso nueve diputados, más que Junts y más que ERC.

Eso sí, no me privo de exigir que se me aplique en todo momento, causa y lugar el 'lawfare'. Sí, para todo, incluidas las multas de tráfico y por supuesto cualquier sanción de Hacienda que pudiese venir, ya que considero que se me sanciona por mis ideas políticas.

Esto de momento, que no crean que me voy a quedar ahí. Para el futuro (un máximo de plazo de dos años) me voy a plantar y voy a demandar que, por justicia histórica, Extremadura recupere los territorios de la antigua Lusitania, ampliando nuestra región con la mitad de Portugal y la provincia de Salamanca (por fin tendremos salida al mar).

Por descontado que esto supone que se nos otorguen compensaciones por la invasión de nuestra patria lusitana y las paguen vándalos, alanos, suevos, visigodos y musulmanes, y se nos reintegren los impuestos que hemos dejado de percibir al fragmentarse nuestro territorio histórico.

Ya se me ocurrirán más cosas, pero de momento me conformo con esto, y creo que los diputados y diputadas que están en el Congreso por Extremadura estarán de acuerdo.

Si no es así, pues no hay investidura, hala. Para decorar mejor esta tabla de exigencias se me ha ocurrido (por si cuela) cambiar el nombre a nuestra región. Pensé llamarla 'Catadura', pero me suena mal, así que me decanto por 'Extreluña o Extrelunya' (de la grafía ya nos ocuparemos más adelante).

¿Le suena todo esto a esperpento, verdad? Claro, es lo que es, pero como lo es que negocien una ley de amnistía, dos personas que en cualquier otro ámbito serían inhabilitadas, por vinculación o intereses personales, pues a uno se juega entrar en la cárcel, y otro seguir de presidente del gobierno, en unos tiempos donde lo grotesco y el disparate parecen haberse instalado como 'nueva normalidad' (siempre creí que eso era otra cosa, algo relacionado con el covid, pero veo que me equivoqué), y donde el sentido común es visto como algo sospechoso e incómodo, yo he decidido 'hacerme un Puigdemont' y subir la apuesta.

'Apreteu', diputados extremeños; 'apreteu', diputadas extremeñas. Ahora es el momento, no dejemos pasar esta oportunidad que tal vez no vuelva a presentarse. A nosotras no nos hace falta referéndum, ya sabemos lo que queremos. Perdón si alguien se ofende, pero me necesitaba un poco de desahogo, ante tanto desasosiego.