El escudo del trabajo ante la violencia

Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, volvemos a evidenciar una realidad incómoda: pese a campañas, protocolos ... y avances legislativos, la violencia de género continúa siendo una herida abierta en nuestra sociedad. Desde mi perspectiva como mujer empresaria, esa sensación de estancamiento se acentúa al observar lo que sucede en el tejido productivo, especialmente en las microempresas, que constituyen la base de nuestra economía y donde trabajan millones de mujeres.

¿Por qué no avanzamos lo suficiente? Primero, porque la violencia de género es un fenómeno complejo que hunde sus raíces en desigualdades estructurales que no desaparecen solo con normativa. Mientras sigan persistiendo estereotipos que normalizan el control, la dominación o la culpabilización de las mujeres, asistiremos a una repetición dolorosa de casos. A ello se suma un elemento clave: aún existe miedo, desinformación y falta de acompañamiento para que las víctimas puedan dar el paso a denunciar.

Las implicaciones en el mundo laboral son profundas. El centro de trabajo, que debería ser un espacio seguro y de desarrollo personal y profesional, muchas veces se convierte en un reflejo de las tensiones que vive la víctima en su entorno privado. Cambios bruscos de rendimiento, absentismo, ansiedad o aislamiento pueden ser señales que pasan desapercibidas o, peor aún, que se interpretan como falta de compromiso laboral. Aquí, las empresas tenemos un papel crucial.

Sin embargo, poco se habla de lo difícil que resulta para las microempresas ofrecer una respuesta adecuada cuando una trabajadora atraviesa una situación de violencia. Con plantillas de dos, tres o cinco personas, cualquier ausencia prolongada impacta directamente en la actividad. Sin departamentos de recursos humanos, sin servicios jurídicos propios y con recursos económicos ajustados, la capacidad de reacción es limitada. Y, aun así, somos muchos los pequeños empresarios y empresarias que tratamos de acompañar, apoyar y proteger, aunque a veces nos falten herramientas claras para hacerlo.

A menudo se olvida que cuando una mujer maltratada trabaja en una microempresa, su protección se ve condicionada por esa fragilidad estructural. Para la víctima, pedir una reducción de jornada, un cambio de turno o un permiso para acudir a un juicio puede generar temor a 'ser una carga' o a perder el empleo. Y para la empresa, conciliar la continuidad de la actividad con las medidas de protección se convierte en un ejercicio de equilibrio complejo.

Por eso debemos ampliar el foco. La responsabilidad social no es solo de las grandes corporaciones: también del pequeño comercio, de los talleres, de las oficinas con tres empleados, que necesitan más apoyo, formación específica y mecanismos ágiles por parte de la administración para proteger, sin poner en riesgo su propia supervivencia.

Creo firmemente que la lucha contra la violencia de género exige un pacto social que integre a todos los actores. No podemos permitir que ninguna víctima quede desprotegida por el tamaño de su empresa. El 25N no es solo un día para recordar; es un recordatorio de todo lo que nos queda por hacer y de la importancia de no bajar la mirada. Porque mientras haya una sola mujer viviendo con miedo, no habrá verdadero progreso.