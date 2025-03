Comenta Compartir

Permítanme la ironía, que estamos a las puertas del Carnaval, y calendario mediante, inevitablemente, dará paso a modo de colofón al entierro de la sardina. ... Ya que existen distintas teorías sobre el origen de este rito, me tomaré la licencia de arrimar el ascua a mi ídem y me quedaré con la que metafóricamente me sirve para mi retórica.

Cuentan que allá por el siglo XVIII, el rey Carlos III decidió, un miércoles de ceniza, regalar a los nobles un cargamento de sardinas para que pasaran la Cuaresma. Pero, claro, cuando las sardinas llegaron a Madrid desde la costa se habían podrido y desprendían tal hedor que hubo que enterrarlas junto al Manzanares. El pueblo llano, excluido de aquel reparto, aunque era quien más lo necesitaba, se tomó el sucedido a chufla, e hizo festejo y burla del evento hasta quedar como tradición. Pues bien, yo les propongo cambiar la costumbre (aunque conservando el simbolismo) y celebrar el entierro del boquerón. ¿Por qué? Porque no solo rima con los personajes que ocupan informativos y prensa: Castejón, Puigdemont, Castellón, Borbón, Feijóo… (vale, este último no rima del todo, sustitúyalo si lo desea por González Pons) sino, sobre todo, por el hecho de que hablan, hablan y hablan, la mayoría de las veces, de cosas ininteligibles y alejadas de nuestra realidad. En lugar de la teoría aristotélica sobre que la política es la búsqueda del bien común, nos encontramos con la maquiavélica de que la política es la búsqueda del poder, como objetivo en sí mismo. Ya no entendemos esos debates, y no solo por la Babel en que se ha convertido el Congreso, sino por el fondo, una suerte de verborrea que nos aturde, porque solo escuchan su propio eco. Porfías estériles, preñadas de la labia del vendedor de pociones inútiles, donde no hallamos referencia real a cuestiones como infraestructuras que nos conecten, sanidad que nos alivie, educación que nos prepare para un futuro incierto o laburo, que dirían los argentinos, que nos dé sosiego y dignidad. Así pues, hagamos una revolución ciudadana al modo en que lo hicieron los súbditos de Carlos III y enterremos en el olvido (la 'cancelación', como ahora se estila) a todos aquellos políticos que propugnen la dictadura de las minorías, la búsqueda del poder por el poder, y el uso de un puñado de votos para imponernos sus propios intereses, que pasan por solucionar sus cuitas personales. Hagamos el entierro del boquerón e impongámosles a nuestros políticos una Cuaresma donde, a modo de penitencia, ni carne ni pescado, ni tampoco verduras, hasta que hagan propósito de enmienda y se empiecen a ocupar de lo que de verdad nos interesa. Ni Waterloo, ni Suiza, ni siquiera Bruselas. Aquí, en España, en Extremadura, en el día a día de los ciudadanos. Aquí, a pie de calle, porque la palabrería que estamos soportando apesta más que las sardinas de Carlos III. Por fortuna, hay muchas riberas del Manzanares o del Guadiana, donde enterrar y desterrar a estos boquerones si persisten en ignorarnos. En cualquier caso y, antes de nada, únanse a don Carnal y disfruten de unos días de asueto y desenfreno, que ya vendrán tiempos de duelo.

