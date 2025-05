Según el último Ranking de Competitividad Mundial, publicado recientemente por la escuela de negocios IMD, España se mantiene en el puesto 36 de entre las ... 64 economías analizadas más competitivas del mundo. Y todo ello, pese a un entorno hostil de inflación desbocada, encarecimiento de materias primas y logística, problemas de suministro, subida de intereses, alza de costes laborales, burocracia creciente, situación geopolítica inestable y, como guinda, ataques a los y las valientes que optamos profesionalmente por la actividad empresarial, por parte de los responsables gubernamentales. Sí, la economía y la competitividad empresarial resisten, pero ¡ojo!, antes de que, en esta sempiterna campaña como estamos, algún político corra a colocarse la medalla, debemos estudiar con más detalle el informe. Entonces nos encontraremos con que la pujanza de España se sostiene en indicadores como el desempeño económico y la eficiencia empresarial, la inversión internacional y el comercio exterior.

Por contra, lastran nuestra competitividad la prepotencia del Gobierno, el marco institucional y la legislación laboral y económica, con especial incidencia de las reformas de calado en el ámbito empresarial que, o bien no se hacen o van en sentido inverso a lo que sería oportuno y lógico.

Como ven, pocas medallas se pueden colocar nuestros próceres políticos, ya que nuestro país mantiene a duras penas su posición, merced al esfuerzo de los empresarios, que no nos acobardamos ante las dificultades y la demonización, a la que vemos sometida nuestra actividad. Esto, que en el ámbito general ya es por sí muy de valorar, cobra especial importancia en Extremadura, donde a todas las dificultades y palos en las ruedas que se ponen a la actividad empresarial, se suma el déficit histórico en infraestructuras de comunicaciones, distribución eléctrica, hidráulicas y en telecomunicaciones.

Es decir, «eppur si mouve», como dijo Galileo Galilei, «y sin embargo, se mueve». Se mueve la clase empresarial, que seguimos apostando por crecer y, al menos, intentamos a duras penas mantener el empleo. He escuchado que «España va como una moto», será una moto rectificada por muchas personas que, contra viento y marea, peleamos día a día por crear riqueza. Pero este afán y este compromiso no son infinitos, tenemos nuestro punto crítico de resistencia cada vez más cercano y, de hecho ya hay, lamentablemente, numerosas empresas que no han podido aguantar más.

Por eso sería muy oportuno, que los responsables políticos, especialmente de nuestro Gobierno, se empapasen bien del informe de la IMD y analizasen sus parámetros y recomendaciones. Que tomen buena nota de cómo el empresariado estamos afrontando los vientos desfavorables, y qué empuje necesita la economía española para avanzar y situarse en el lugar que le corresponde y no perder posiciones.

Sin embargo, imaginen que las trabas se tornan facilidades, que la burocracia se simplifica y que en lugar de atacar a quienes arriesgamos para crear empleo y bienestar, se nos valora y estimula. Con la 'materia prima' empresarial que tiene nuestro país, con su empuje y capacidad de resiliencia, a buen seguro que en el próximo ranking de competitividad mundial escalaríamos puestos y, quién sabe, a medio plazo entraríamos en el 'top ten'. Estoy segura de que por el empresariado no va a quedar.