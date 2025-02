Aunque sea por egoísmo

Al descorrer el velo del ruido que impone el enfrentamiento partidista, plagado de tópicos, alarmismo, buenismo y todos los 'ismos' que usted quiera, nos encontramos con que el escenario que plantea la inmigración masiva hacia Canarias invita a un acercamiento mucho más reflexivo y sosegado. ... Eso, si lo que se quiere es tratar de dar con una solución; si el objetivo es sacar tajada política, que no cuenten con servidora.

La primera pregunta sería, ¿por qué vienen? Dice un proverbio indio que antes de juzgar a alguien hay que caminar al menos tres lunas con sus zapatos. Me resulta difícil, diría que imposible, ponerme en sus zapatos, o en sus cayucos si lo prefiere. ¿Cuál debe ser el grado de desesperación de una persona para endeudarse hasta la médula y echarse a la mar con sus hijos, hacinado en una embarcación precaria, con el agua a un palmo de la borda, expuesto a cualquier golpe de mar y sin saber si el rumbo es el correcto o vas a la deriva?

Muchos mueren en la travesía, y otros muchos llegan exhaustos a nuestras costas. Y ahí surge la segunda pregunta: una vez que están aquí, ¿qué hacemos con estas personas? Por una mera cuestión de empatía asertiva, la respuesta es socorrerles y tratar de ayudarles a superar los infiernos que han sufrido. Pero eso no se logra hacinándoles en centros sobresaturados como están ahora, una situación además que es una bomba de relojería para que estallen conflictos de convivencia. Es preciso buscarles lugares con condiciones dignas, y empezar a pensar qué hacer a partir de ese momento.

Creo que la respuesta es obvia: necesitan atención sanitaria, formación y, sobre todo, para los que tengan la edad legal, un empleo.

Por favor, deténgase en este momento antes de decir que nos quitan el trabajo. ¿Sabe cuántas vacantes laborales hay sin cubrir en sectores donde los nativos españoles, en su libre decisión, no quieren trabajar, ya sea por el poco atractivo de la tarea a realizar o por los horarios y jornadas? Y voy más allá: ¿puede quitarte el empleo alguien que no conoce el idioma, que no tiene formación o, si la tiene, no está homologada aquí?

Pensemos en grande y con altura de miras. En las últimas dos décadas, la población española de entre 15 y 30 años ha caído más de un 25%, y la tendencia continúa. Esto nos abocará, si no ponemos remedio, a un país envejecido, con más personas jubiladas que trabajadoras en edad laboral.

Del otro lado, tenemos miles de jóvenes inmigrantes, menores y no menores, que, si se me permite el retruécano, se han jugado la vida para buscarse la vida, y ganarse una vida mejor.

¿No podemos casar ambas cosas, por nuestro bien y el suyo? Vale, vale, que entre los que vienen hay delincuentes, ¿y entre los nacidos aquí no los hay? ¿No sería más útil, en vez de generar alarma y rechazo, ahondar en la integración social y laboral, de manera seria?

Porque no es razonable que alguien tenga que acreditar al menos dos años de residencia para lograr el permiso que le saque de la irregularidad y le permita optar a un trabajo, ¿de qué se supone que va a vivir esos dos años? ¿Le parece sensato dejar desamparadas a estas personas una vez cumplen los 18?

Por eso, cambiemos lo que haya que cambiar, y por una vez, sin que sirva de precedente, seamos egoístas, pero egoístas listos. Nos irá mejor.