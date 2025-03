La edad y el sexo del paro

Hace unos días, se publicaba en este medio un completo análisis del desempleo en Extremadura, más allá de las cifras generales. De todos los datos, ... había dos que José Manuel Martín transformaba en frases-resumen, y que son especialmente significativos. Rezaba el titular: «El paro juvenil ensombrece un mercado laboral que gana afiliados en la región». Más abajo, un desglosado empezaba así: «El desempleo tiene nombre de mujer en Extremadura».

¿Por qué elegía el periodista estos dos aspectos? Fácil: porque el paro juvenil supera el 45%, cifra de todo punto inasumible y, más, en una región donde es perentorio retener el talento; y porque el paro femenino rebasa en más de cuatro puntos al masculino, y ello pese a que la tasa de personas activas entre las extremeñas es apenas del 49%, casi once puntos menos que la masculina.

Como mujer, y como empresaria dedicada desde hace 34 años a la formación, además de miembro del Consejo Social de la UEx, estos datos, y el añadido de que el 70% de las personas desempleadas ha completado, como mucho, la ESO, es decir, no ha finalizado ningún clico de FP, bachillerato, ni universitario, me sumieron en una profunda reflexión, por no decir abatimiento. ¿Qué estamos haciendo mal o, mejor aún, qué deberíamos estar haciendo y no hacemos?

Pero ni como mujer ni como empresaria, ni como persona, me puedo permitir instalarme en el desaliento, así que recordando a Santo Tomás de Aquino («La causa de la causa es la causa de lo causado») concluí que, sabiendo 'lo causado' y también 'la causa', el reto es precisamente hallar la causa de la causa.

¿Qué frena la incorporación de jóvenes al mercado laboral? Posiblemente, por no valorar las de índole socio cultural, dos cuestiones que parecen antagónicas: se forman pero luego no encuentran hueco en un empleo acorde con su formación y, en el otro extremo, carecen de formación y por tanto su empleabilidad es nula, pues, obviamente, carecen de experiencia.

¿Y qué pasa con las mujeres? Pues que en muchos casos la conciliación y la corresponsabilidad son quimeras. No sólo se siguen ocupando en gran parte de los hijos, sino también, en una población cada vez más envejecida, de las personas mayores y enfermas, sobre todo en las zonas rurales. Además, y pese a haberse ido corrigiendo la brecha, persiste entre las que superan los 50 años el lastre de una corta formación.

Hay más 'causas de la causa', pero creo que estas pueden ser las más decisivas y directas. Por tanto, y siendo conscientes de que esto no se arregla de un día para otro, es necesario empezar a dar los pasos. Potenciemos los servicios de atención a menores y mayores que cubran más territorio, formación acorde con las demandas de las empresas, planes de movilidad (sustentados en transportes públicos), atracción de inversiones estratégicas. En resumen, abordar la redefinición de las políticas activas de empleo añadiendo cuestiones que, sin formar parte estrictamente de ellas, sí tienen gran incidencia en términos de oportunidades laborales y disponibilidad para trabajar (léase infraestructuras de comunicaciones, poner en valor oficios, la cultura del esfuerzo, etc.).

Es necesario pues articular un plan integral, que coordine todas aquellas cuestiones que frenan el empleo en Extremadura, incluidas las que 'a priori' no se contemplan, y que ese plan sea un compromiso de región de estado, consensuado por todos los agentes y partidos políticos, para que tenga continuidad.

De no ser así, el paro seguirá teniendo sexo y edad, y no nos lo podemos permitir, ni como sociedad, ni como empresas.