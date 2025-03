Diplomacia de conveniencia

Me viene a la memoria la secuencia del genial Quino en la que ilustra a Mafalda y a su padre viendo el noticiero de televisión, ... donde el locutor comenta: «Los precios del mercado internacional y las trabas aduaneras impuestas por otras naciones ahogan nuestras exportaciones y deterioran nuestra economía».

Con su habitual retranca, Mafalda replica: «También… ¡Qué mala pata, justo a nosotros viene a tocarnos un mundo lleno de países extranjeros!». Eso mismo debe pensar el presidente Sánchez, con la mala suerte de que casi todos los países, menos uno, sean extranjeros, y no entiendan su 'manual de supervivencia'. Ya ocurrió con Argelia, a quien se enojó innecesariamente reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, y justo en el momento cuando más necesitábamos el gas argelino, ante el embargo a Rusia.

En otro giro de guion, Pedro Sánchez abjuró de su defensa de un Sahara libre, dejó tirados a los saharauis y generó una crisis diplomática con Argelia. ¿Le convenía a España algo de eso? Pues creo que no, pero le convenía a él, y aún no sabemos el porqué, salvo que las alas de 'pegasus' sean muy alargadas. Más reciente ha surgido el asunto Milei. No se trata de defender a tan esperpéntico personaje, ni justificar en modo alguno sus diatribas, eso no hay por dónde cogerlo, pero ¿romper relaciones diplomáticas con un país hermano con el que tenemos fuertes vínculos sociales, económicos y sentimentales? Una sobreactuación que vuelve a responder al interés personal de Sánchez, no al del país.

Y ahora el caso Israel. Antes de reconocer al Estado Palestino (una mera declaración ampulosa por puro interés electoral, sin efecto real alguno) ¿no sería adecuado exigir a los palestinos que reconozcan el derecho de Israel a existir? Por cierto, la única democracia de aquella zona. Otra crisis diplomática con un país con el que tenemos fuertes vínculos sentimentales y en materia de cooperación tecnológica, motivada por intereses particulares y no de país.

Pone la guinda nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, experta en nada, y que según una expresión muy nuestra sería «doctora Liendre, de nada sabe, de todo entiende», pues en todo se mete. Afea a los empresarios que se reúnan con Milei, el jefe de un Estado con el que hay multitud de inversiones y relaciones comerciales, y sus adeptos piden a las empresas que se vayan de Israel.

¿Pretende el tándem Sánchez-Díaz que las empresas solo hagan negocios en países con un Gobierno del mismo corte ideológico que el español? Pues habría que descartar al 90% de los estados.

Y llama además la atención que se mantengan relaciones diplomáticas con gobiernos como los de Yemen, Afganistán (a través de la embajada en Catar), Irán, Corea del Norte, Venezuela, China… países donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, y donde en muchos de ellos la mujer es poco más que un objeto que usar a capricho, sometida a una esclavitud brutal, en los que por ejemplo yo no podría escribir este artículo, por el mero hecho de ser mujer.

¿Hablamos de Rusia?: invasión, matanza de civiles, torturas, violaciones, condenas de la ONU («esos simpáticos incompetentes», en palabras también de Mafalda). ¿Por qué sigue España manteniendo relaciones diplomáticas? Porque romperlas no da votos.

No es diplomacia ni interés de España. Es hipocresía e interés propio. Es «trilerismo» de conveniencia. Una pena que desde las épocas de monarquías absolutistas o dictaduras no sufríamos en España.