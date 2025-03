El dedo y la luna

Encara agosto su último tercio, este en el que la mayoría de las personas están de vacaciones, y el resto, de semi-vacaciones, ya que ... es difícil seguir el ritmo normal de trabajo cuando la mayor parte de los departamentos de la Administración y de algunas empresas, con quienes has de tratar, funcionan al ralentí.

En este 'plácido discurrir de las horas' me viene a la memoria, observando la actualidad informativa, el proverbio oriental del dedo y la luna. Sí, aquel que dice que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo.

Porque así se nos trata, como a necias. Vea algunos ejemplos: Francina Armengol se estrena como Presidenta del Congreso anunciando que se podrá hablar catalán (y alguna lengua más) en las intervenciones parlamentarias (el dedo). Corren ríos de tinta, mientras queda en segundo plano el meollo de la negociación (la luna): quita de la deuda de 70.000 millones que el Gobierno de Cataluña tiene con todos los españoles (los pagaremos usted y yo), impunidad ante actuaciones ilegales para dinamitar nuestra Constitución por la vía del hecho y no del derecho, referéndum-consulta para que unos pocos decidan por todos, financiación asimétrica que viole el principio de igualdad entre españoles…

Arrasa en la empobrecida Argentina el histriónico Milei, y de nuevo de lo que se habla es de si es fascista o anarquista, un iluminado o un pirado (el dedo), pero nadie nos explica la luna, es decir, por qué semejante personaje tiene serias opciones de presidir aquel gran país, qué deterioro social hace surgir estos populismos y sectarismos de los que en España también tenemos algún ejemplo notable.

Otro ejemplo: redes, informativos, tertulias se llenan de comentarios y opiniones sobre 'lo' de Amaral (el dedo), obviando de nuevo el análisis de qué se necesita para que la igualdad sobre el papel se transforme en igualdad real, que pasa por romper las barreras que suponen las dificultades en la conciliación y la corresponsabilidad (la luna).

Y, por último, un ejemplo, si se quiere menor, pero que también es de traca: gana la Selección Femenina Española de Fútbol el Mundial. Primero, se apresuran a enarbolar la bandera del triunfo gentes que nunca han visto un partido de fútbol, menos aún femenino. Segundo, toda la información se centra en el (muy) inapropiado beso de Rubiales a Hermoso que, más allá de calificar la inadecuada actitud y gesto repudiable en cualquier persona y especialmente si ostenta un cargo público, estaría sub iúdice de lo que libremente la futbolista quisiera denunciar (aquí son muchos los dedos). En cambio, no se escuchan fórmulas para que una niña que resida en uno de nuestros pueblos pueda seguir practicando su deporte favorito cuando pase de categoría Infantil a Cadete (donde ya no se permiten equipos mixtos) al no contar con compañeras suficientes para formar equipo (la luna).

La buena noticia es que está en nuestras manos, en las suyas y en las mías, revertir esta situación. Porque no somos necias, y tenemos el derecho y el deber de exigir que el poder político y mediático dé explicaciones, análisis y soluciones, no tópicos ni grandilocuencias en forma de titulares y consignas vacías.

Sacudámonos el letargo de este 'plácido discurrir de las horas', evitemos la tensión, crispación, aparquemos los dimes y diretes, y seamos firmes, exigentes y razonables.

Que el dedo no nos impida ver la luna.