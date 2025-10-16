Cotizar, resistir o desaparecer

Comenta Compartir

Se dice que el material más resistente que existe es el carbino, un compuesto 200 veces más fuerte que el acero y que supera incluso ... al grafeno en resistencia. No puedo estar de acuerdo totalmente con esta hipótesis, por lo que voy a solicitar que los investigadores, en sus experimentos, incluyan a autónomas y midan también su resistencia. Les aseguro que el tal carbino quedaría como Cagancho en Almagro con la comparación. Porque este tipo peculiar de empresaria o empresario tiene factores de resistencia nunca evaluados. Sólo así se explica que haya aguantado en pie crisis como las de 2008 y 2020, que asuma, día sí y día también, nuevas cargas burocráticas, nuevas obligaciones, nuevas normas que suponen más costes, inseguridad jurídica, incertidumbres…, y pese a todo siga cada día levantando la persiana, resistiéndose a tirar la toalla. Pero ¡qué digo!, lo mismo el experimento de resistencia ya está en marcha. Debe ser por eso por lo que nuestro Gobierno, cuando las autónomas no nos habíamos recuperado ni a medias de la pandemia, que nos llevó a la caída de ingresos, el agotamiento de reservas y un mayor endeudamiento, se inventa aquello de la cuota según ingresos. Un trampantojo en toda regla con el 'caramelo' añadido del llamado cese de actividad. Porque en realidad la intención no era otra que hacer caja, y así lo dan las cifras: de nuestro bolsillo han salido 1.000 millones extra con el nuevo sistema. Y el experimento parece que no ha hecho más que comenzar. Ahora se trata de imponer otra subida de cotizaciones a la Seguridad Social, otra prueba de resistencia. Le pongo un ejemplo, si usted paga 465 euros/mes por su actividad autónoma, pagará 550 a partir del próximo enero. Pero aún es más leonino, si pensamos en un autónomo que gana 1.100 euros, al mes pagaría 302 (en 2026, que en 2028 serían ya 324). Resulta, según el Gobierno, obligó subir el Salario Mínimo hasta los 1.184 euros porque menos era indigno y no daba ni para sobrevivir, y en cambio las autónomas podemos vivir con 710 euros que nos queda después de pagar a la Seguridad Social.

Lo que digo, son (somos) de otra raza u otra casta. Podemos vivir, según parece, sin apenas comer ni pagar la luz y el agua, ni renovar el vestuario, ni… Lo que pasa es que en este experimento quizá se han olvidado de una cosilla. Y es que autónomas y autónomos somos la columna vertebral del tejido productivo. Ahora que tan de moda están (por mor del cambio climático, las guerras o el riesgo de los extremismos autoritarios) las distopías, las visiones apocalípticas en series y películas, propongo a guionistas y productores una muy original: imaginen un mundo sin autónomos, es decir, sin pequeño comercio, casi sin bares y restaurantes, con unos pocos talleres, sin casi asesorías, sin taxis, sin transportistas prácticamente, sin profesionales por cuenta propia, con unas pocas gasolineras dispersas y alejadas, con explotaciones agrícolas y ganaderas abandonadas a su suerte. Una mezcla entre 'The Walking Dead' y el aspecto de nuestras calles en el confinamiento, porque ¿quién iba a quedar en nuestros pueblos? No olvide nuestro Gobierno que el carbino aguanta mucho, pero a 4.400 grados se funde, y nosotras estamos ya muy cerca de eso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY