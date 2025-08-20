HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?
La mirada holística

Conciliación sí, pero con prudencia

Pilar Coslado

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:04

Decía un humorista con mucho ingenio que la mayor genialidad de la humanidad no fue pintar la Capilla Sixtina ni inventar Internet, sino los días ... de asuntos propios. Las vacaciones, sostenía, están bien porque se ven venir, pero alguien, en un arranque de creatividad suprema, se preguntó: «¿Y si añadimos unos días extra para no hacer nada y además sin necesidad de dar explicaciones?». Eso sí que fue un hito universal, a la altura del fuego de Prometeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  3. 3 El viento aviva el frente de Hervás y no se descarta evacuar La Garganta
  4. 4 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  5. 5 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  6. 6 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  7. 7 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  8. 8 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  9. 9 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  10. 10 La Federación de Caza rechaza que se criminalice al sector por culpa del «malnacido» que provocó el incendio de Aliseda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Conciliación sí, pero con prudencia