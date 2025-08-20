Conciliación sí, pero con prudencia

Decía un humorista con mucho ingenio que la mayor genialidad de la humanidad no fue pintar la Capilla Sixtina ni inventar Internet, sino los días ... de asuntos propios. Las vacaciones, sostenía, están bien porque se ven venir, pero alguien, en un arranque de creatividad suprema, se preguntó: «¿Y si añadimos unos días extra para no hacer nada y además sin necesidad de dar explicaciones?». Eso sí que fue un hito universal, a la altura del fuego de Prometeo.

La broma viene al caso porque, en este país, las ocurrencias ingeniosas se nos dan muy bien. La última es la decisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar los permisos parentales. Como es habitual, lo anuncia con su sonrisa de 'esto es histórico' y sin molestarse en dialogar previamente con organizaciones empresariales o sindicales, sin memoria económica, ni cálculos de impacto. Una vez más, despliega lo que yo llamo el Síndrome del Monologuista: la necesidad imperiosa de monopolizar el escenario, de acumular titulares y focos, aunque paguemos las consecuencias los de siempre: las empresas.

El debate no es menor, y como empresaria extremeña lo vivo con una mezcla de contradicción y perplejidad. Porque aquí se abren dos caminos que parecen chocar entre sí, por un lado la dimensión humana y social. No somos ajenas a la necesidad de fomentar la natalidad y facilitar la conciliación. De hecho, no hay sostenibilidad posible del estado del bienestar sin un relevo generacional que mantenga en pie el sistema. Y si lo miramos con más dramatismo, sin nacimientos ni habrá contribuyentes ni habrá especie humana. Y por otro lado tenemos la realidad empresarial. La pequeña empresa no resiste más cargas. Cada permiso, cada obligación adicional, cada traba burocrática termina cayendo sobre nuestras espaldas. ¿Dónde encontramos alguien que se incorpore solo unas semanas, con la misma capacitación y compromiso, y sin disparar los costes?

La teoría suena bien: «el sueldo lo cubren las arcas públicas». Pero la letra pequeña es otra: la Seguridad Social, costes de oportunidad, gastos generales, además no hay bolsas de suplentes en el cajón ni un Amazon Prime de trabajadores disponibles. La economía real no funciona con un clic, y en regiones como Extremadura, donde la economía descansa sobre pymes, microempresas y autónomos, esta letra pequeña puede ser letal.

La paradoja es cruel: queremos fomentar la natalidad, y está bien, pero a costa de cargar la conciliación sobre quienes apenas sobreviven. Si asfixiamos a las empresas que sostienen el empleo, al final no habrá conciliación que valga, porque no habrá trabajo al que volver tras el permiso. No falta valentía, sino prudencia. Cervantes lo resumió con su eterna lucidez: «La valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad».

Quizá el verdadero reto histórico no sea coleccionar selfis ni estrenar permisos, sino construir un modelo de conciliación sostenible para trabajadores y viable en los negocios. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos sin empresas, sin empleo y, paradójicamente, sin permisos que disfrutar. Al fin y al cabo, ya lo decía el humorista: los asuntos propios son un invento brillante… siempre que alguien siga ocupándose de los asuntos comunes. Y en este país, mucho me temo, cada vez somos menos los que estamos para ello.