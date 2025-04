La competencia desde lo público

Debe existir un sector público? En principio, la respuesta sería 'sí'. De este modo, ya sea directamente o vía empresas públicas y similares, se prestan ... servicios básicos, como sanidad o educación. La ciudadanía paga, con mejor o peor disposición, impuestos para que todo el mundo tenga acceso a esos servicios con la suficiente calidad. No obstante, el uso de este tipo de figuras o instrumentos administrativos se convierte en abuso, por la tentación que tiene todo gobernante público del regate corto para salvar la ingente normativa garantista administrativa que ellos han propuesto y aprobado como poder ejecutivo y legislativo. Porque antes de tener que acudir a estos modelos de gestión, en los que empresas públicas y organismos autónomos gestionan más recursos que la administración que las tutela, se debería optar por la simplificación administrativa. Pero ¿y a partir de ahí? Pues entramos en un territorio difuso. Porque en muchas ocasiones, el sector público, que debería complementar o sustituir (allí donde no llegue) al sector privado, crece sin tasa ni medida, colonizando espacios que deberían corresponder a la iniciativa privada en una sociedad de libre mercado.

Se produce entonces una competencia desleal, que no solo perjudica a las empresas privadas, que se ven obligadas a limitar, incluso a abandonar, determinados mercados y territorios, sino también al ciudadano, al privarle de los beneficios de la libre elección en un marco de competencia. Y hay otra consecuencia indeseada: en la mayoría de las ocasiones estas empresas o entes públicos se ponen en manos de personas elegidas por afinidad ideológica, y no por cualificación, y el fiasco lo pagamos entre todos. Recuerden lo ocurrido con las cajas de ahorro. Mientras, en la iniciativa privada es el empresariado el que arriesga su dinero y pone su tiempo, y el que asume las consecuencias si va mal. Porque esta invasión del mercado por lo público se plasma en términos de desequilibrio. Por un lado, tanto la forma de acceder a los contratos como la ejecución de los mismos arbitra un camino mucho más asequible en términos normativos, burocráticos y de costes para las empresas y organismos públicos, donde el sector privado no puede competir.

Por otro, estas empresas públicas y organismos, y la propia Administración, cuentan con el soporte de unos presupuestos públicos, una red con la que no cuenta la iniciativa privada. Esto le permite 'jugar' con gran ventaja en cuanto a los costes, reduciendo al mínimo las posibilidades del sector privado, y no digamos ya, cuando ni siquiera se permite esa competencia en la licitación, puesto que en muchas ocasiones los contratos se les dan de manera directa, sin espacio para la competencia. A ello se une un factor adicional y no poco relevante: no solo disponen de los presupuestos públicos como respaldo, sino que además tienen acceso privilegiado a financiación, ayudas y subvenciones.

¿El resultado?: generación de monopolios públicos hipertrofiados, que cierran espacios a la iniciativa privada, impiden la libre elección por el consumidor, distorsionan los mercados y reducen al mínimo la innovación, ya que, si se ha copado este mercado, ¿para qué innovar?

A medio plazo, lo que se produce es un empobrecimiento general al reducirse la eficiencia de la economía, expulsando a las empresas privadas del mercado y llegando al estancamiento general. Estamos de cojones, con perdón. ¿Qué debería hacerse, por tanto? Sería tan simple como redefinir y regular los espacios de actuación de lo público, de manera que, allá donde haya iniciativa privada, no actúe ni entre en colisión. Eso es regular mercados, corregir las ineficiencias y no introducir inoperancias y perturbaciones con los dineros públicos.