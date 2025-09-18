HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 17 de septiembre, en Extremadura?
LA MIRADA HOLÍSTICA

Café para todos, que paga la empresa

Pilar Coslado

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Iré directa al grano: ¿le gustaría trabajar menos y ganar más? La respuesta es obvia, ¿no? Disponer de más tiempo para nosotras, para estar con ... la familia, leer, pasear, ver una película, etcétera, es un anhelo común. Así se ha ido reflejando en las relaciones entre empresariado y trabajadores, de manera paulatina, en una negociación entre las partes que ha cobrado brío y seguridad jurídica especialmente tras el advenimiento de la democracia. Porque, no se olvide, para empresarias y empresarios también es un objetivo, ya que una plantilla motivada e implicada es un plus en la competitividad de la empresa. Ahora bien, ha sido un avance paulatino, fruto del consenso y el sentido común. La necesaria rentabilidad, sin la cual no hay empresa ni empleo, tiene que estar en equilibrio con ese deseo de mejorar salarios y ajustar jornadas. Por eso se ha encomendado a la negociación colectiva, donde las dos partes, conocedoras del sector y de la propia idiosincrasia de cada negocio, dialogan, ceden, acuerdan y lo plasman en convenios de empresa o sector. Pero eso es aburrido. Mucho mejor una medida uniforme, rápida y vistosa. Un 'café para todos' que lo mismo sirve para un banco con beneficios millonarios que para la panadería de la esquina que lleva tres años sobreviviendo a base de préstamos y noches sin dormir. ¿Por qué romper un modelo que tanto ha contribuido al progreso económico y la paz social, imponiendo ahora un 'café para todos' que no evalúa costes, impactos y consecuencias? ¿Por un puñado de votos? ¿Por un titular efímero?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  2. 2 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  3. 3 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena
  4. 4

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  5. 5

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  6. 6 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  7. 7 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  8. 8

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  9. 9

    Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor
  10. 10 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Café para todos, que paga la empresa

Café para todos, que paga la empresa