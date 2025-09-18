Café para todos, que paga la empresa

Comenta Compartir

Iré directa al grano: ¿le gustaría trabajar menos y ganar más? La respuesta es obvia, ¿no? Disponer de más tiempo para nosotras, para estar con ... la familia, leer, pasear, ver una película, etcétera, es un anhelo común. Así se ha ido reflejando en las relaciones entre empresariado y trabajadores, de manera paulatina, en una negociación entre las partes que ha cobrado brío y seguridad jurídica especialmente tras el advenimiento de la democracia. Porque, no se olvide, para empresarias y empresarios también es un objetivo, ya que una plantilla motivada e implicada es un plus en la competitividad de la empresa. Ahora bien, ha sido un avance paulatino, fruto del consenso y el sentido común. La necesaria rentabilidad, sin la cual no hay empresa ni empleo, tiene que estar en equilibrio con ese deseo de mejorar salarios y ajustar jornadas. Por eso se ha encomendado a la negociación colectiva, donde las dos partes, conocedoras del sector y de la propia idiosincrasia de cada negocio, dialogan, ceden, acuerdan y lo plasman en convenios de empresa o sector. Pero eso es aburrido. Mucho mejor una medida uniforme, rápida y vistosa. Un 'café para todos' que lo mismo sirve para un banco con beneficios millonarios que para la panadería de la esquina que lleva tres años sobreviviendo a base de préstamos y noches sin dormir. ¿Por qué romper un modelo que tanto ha contribuido al progreso económico y la paz social, imponiendo ahora un 'café para todos' que no evalúa costes, impactos y consecuencias? ¿Por un puñado de votos? ¿Por un titular efímero?

Pasemos de lo genérico a lo concreto: Una pyme o microempresa que se dedique a la atención a la dependencia, es decir, que tenga que prestar servicio 24 horas al día, siete días a la semana. Si cuenta con cuatro trabajadores, le quedaría un 'excedente' por cubrir de 14 horas a la semana. Así pues, deberá contratar a alguien para este mini turno. Esto no sólo son más costes (en un momento especialmente delicado para la pyme) sino precarización del empleo. Además, ¿dónde están esas personas dispuestas a trabajar 14 horas a la semana, si ya hay notables dificultades para encontrar quien trabaje a turno completo? Lo mismo podía decirse de otros sectores, como hostelería, transporte, comercio, seguridad o sanidad: ni la empresa puede permitirse más costes (o pone en riesgo su viabilidad, esto es, todo el empleo) ni hay personas dispuestas a trabajar tres, cuatro o diez horas a la semana. No perdamos de vista que en sectores y actividades donde sí era viable esta reducción de jornada ya se ha hecho, firmando empresa y representantes de los trabajadores convenios con tal fin, como por ejemplo en banca, sector inmobiliario, asesorías, industria, etcétera. Ojalá esto se vaya trasladando poco a poco a otros negocios y ramas económicas, porque será signo de que hay trabajadores disponibles para ocupar los empleos y también de que las pymes van bien y tienen su rentabilidad y continuidad aseguradas. Y ojalá esta reducción alcance de lleno a autónomas y autónomos, de quienes nadie parece acordarse y, como me decía uno de ellos en tono de sorna no hace mucho, «a ver si la jornada de 40 horas nos llega alguna vez a los autónomos». Ojalá, como cantaba Silvio Rodríguez, a nuestra ministra estrella se le acabe la mirada constante, la sonrisa perfecta, y caiga en que sin empresas no hay empleo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY