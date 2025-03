Autónomo, a su pesar

Como cada mañana desde hace 41 años, Arturo despertó a las siete menos cuarto. Se asomó a la ventana y vio que la crisis aún ... seguía allí. Le dieron ganas de volver a la cama, pero no, desayunó y salió de casa para abrir las puertas de su taller a las siete y media en punto. Cuando su personal llegara, a las ocho, él ya tendría ordenados papeles y tareas.

En los últimos años, me confesaba, había pensado muchas veces en tirar la toalla, en mandarlo todo a hacer puñetas. Primero, la larguísima crisis que arrancó en 2008 y que le pilló con una inversión recién hecha en una ampliación, mejor maquinaria y una cabina de pintura de coches. Luego la pandemia, la inflación, los problemas derivados de la guerra…

«Me he estado comiendo los ahorros que tenía para la jubilación», me decía. Ya ha cotizado los años suficientes para tener su pensión, más bien escasa, cierto; pero entre eso, sus ahorros de toda la vida y lo que sacase por el taller, le bastaría para vivir con comodidad, sin excesos, un retiro tranquilo.

Ahora ve como día a día mengua su 'hucha'. La mayor parte de los meses el gasto supera el ingreso. De ahí que se plantee cerrar, y comenta en tono de broma amarga: «Si me vienen las ganas, hago lo que me decía mi abuela cuando le decía que estaba mareado: siéntate, suspira, y espera a que se te pase».

Lo cierto es que no ha cerrado, sobre todo, por sus cinco empleados. Algunos llevan más de 25 años con él, «¿y cómo les digo que se vayan a su casa? Son casi mi familia, he ido a sus bodas, a los bautizos de sus hijos, comuniones, funerales…, nos encontramos muchos fines de semana tomando una caña. ¡No, no puedo hacerles eso!».

Nunca ha incumplido un pago, ni ha retrasado una nómina, ni ha sobrepasado un plazo. Pero se le ve agotado. Suben los impuestos, las cotizaciones, los suministros, los recambios (cuando los encuentra), «y yo no puedo asfixiar más a mis clientes, porque están igual que yo y se marcharían o, simplemente, no harían las reparaciones que necesitan».

¿Y qué pide? Muy poco, algo de atención y consideración hacia la pequeña empresa o autónomo. «Podrían levantar un poco el pie con los impuestos y cuotas de la Seguridad Social, por lo menos el tiempo que dure esto». Así, Arturo podría equiparar ingresos y gastos, ya ni pensar en los tan cacareados beneficios. Beneficios que, por mucho que se estigmaticen, son tan necesarios a la economía, como la sangre al cuerpo humano, pues si no los hay, no es que la actividad empresarial pierda su razón de ser, es que no se podrán acometer inversiones que permitan crecer y generar riqueza.

En cuanto a ayudas directas, prefiere no hablar. «Yo no veo los miles de millones de los Next Generation esos por ningún lado, y si pides una ayuda tardan siglos en contestarte, te abruman con papeleo, te aburren, y muchas veces para nada o para poco. Además siempre he funcionado con lo que tenía, con lo que generaba, y solo pido eso: que me dejen seguir haciéndolo».

Y no, la historia de Arturo no es un invento, lo único inventado es el nombre. Esta es la realidad de muchas pymes y autónomos, empresarios o empresarias, cuya capacidad de resistencia y resiliencia se encuentran al borde de un precipicio.