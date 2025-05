Lo que no aprendimos del covid

En 'Todo lo que era sólido', Muñoz Molina reflexionaba acerca de qué nos había enseñado la crisis económica que arrancó en 2008 y qué lecciones, ... a nivel personal, profesional, social y político deberíamos aprender. Señalaba, en fin, que todo aquello que creíamos inmutable (derechos, avances sociales, estabilidad económica, bienestar o servicios públicos) podía venirse abajo de un día para otro.

Este ensayo fue publicado en 2013, siete años antes de que sobreviniese el covid Pues bien, esta pandemia nos pilló a todos tan indefensos y confiados como aquella crisis global. De nuevo, todo lo que creíamos sólido, la recuperación económica, la sanidad universal, la propia salud, la libertad individual (el hecho mismo de viajar donde quisiéramos), etcétera, se ponía en solfa.

Dijimos que esta vez sí, que esta vez íbamos a aprender la lección, pero ¿ha sido así? Una de las cosas que nos enseñó el covid es qué era esencial y qué no. Esencial era la salud, que depende de sistemas sanitarios públicos bien dotados y eficaces; también la incorporación de las nuevas tecnologías, de la digitalización, a nuestro día a día, y qué decir del valor que cobraron empresas de todos los tamaños que, en esa tesitura extrema, nos dotaban de lo necesario, de alimento, de medicinas, de suministros esenciales.

Pasó el tiempo, llegaron las vacunas (otro factor fundamental, la investigación) y fuimos saliendo de la pesadilla, eso sí, con la carga de muertes, miedo, enfermedad e incertidumbre, con el tejido productivo debilitado, y donde la deslocalización de los grandes centros de producción se convirtió en otro problema.

Ahora podemos contemplar con cierta perspectiva cómo éramos y cómo somos. ¿Es que hay diferencias? Cierto es que la crisis pandémica hizo avanzar a familias, microempresas y autónomos en la digitalización a marchas forzadas. También, nos hizo cuestionar la masificación de las grandes urbes, frente al valor de lo rural, de lo despoblado, la opción del teletrabajo. Sin embargo, ¿qué pasa con la Sanidad? La Atención Primaria sigue bajo mínimos, y no ha remontado, con falta de medios y personal, las citas demoradas días y días, que muchas veces derivan en agravamientos del mal y sobrecarga en las UCI, y también en Urgencias desbordadas. Y no digamos la Atención Especializada, porque ahí las demoras ya serían de chanza si no afectasen a algo tan grave como la salud.

¿Hemos aprendido a valorar el trabajo de aquellos que nos surtían de lo básico, empezando por agricultores y ganaderos, siguiendo por transportistas y terminando por los pequeños negocios de nuestro barrio? ¿Consideramos ahora más a esos establecimientos de hostelería que nos facilitaban el contacto humano que tanto añoramos en el confinamiento? ¿Somos más solidarios, especialmente con nuestro entorno más cercano?

¿Qué ha pasado? Pero, si repetíamos hasta la saciedad y mientras aplaudíamos, que de «esto» íbamos a salir más fuertes, más unidos, mejores…

Pues, yo, tengo mis dudas. Más bien creo que la tendencia es a eliminar todo aquello de un plumazo, a olvidar lo sucedido. Como dice Muñoz Molina en una parte de su ensayo, «todo lo que era sólido se desvanece en el aire. Lo que recordamos es como si no hubiera existido…».

Pero existió, aunque hoy solo pensemos en ello muy de vez en cuando, al ver, todavía, alguna mascarilla. Y nos enseñó una realidad para la que no estábamos preparados. Por eso es importante pensar en ello, no como un mal sueño, sino como una lección de vida, que, lamentablemente, no hemos aprendido.