Del apagón a la desesperanza

Han pasado más de dos semanas desde que el apagón dejara a buena parte del país sumido en la oscuridad y el caos. 17 días ... después, seguimos igual que entonces: sin explicaciones oficiales, sin responsables reconocidos, sin líneas de ayuda habilitadas para los afectados. Pero eso sí, con una creciente sensación de que esto puede repetirse más pronto que tarde. La luz volvió, sí, aunque cargada de desconfianza.

Pongamos un nombre, un rostro, una historia entre las miles que se han contado a media voz en estos días. Liofilizados Alma es una pequeña fábrica familiar ubicada en Tierra de Barros, lleva 30 años elaborando productos vegetales que se venden a media Europa. El apagón les dejó sin energía durante horas en plena campaña. Han perdido toneladas de verduras procesadas y parte de la maquinaria estropeada. El seguro no responde porque «aún no hay informe oficial sobre el origen del fallo». Y la compañía eléctrica remite a la normativa general, esa que siempre parece escrita para proteger a todos menos al que sufre el daño. Hoy, sus doce trabajadoras están en ERTE y los pedidos internacionales se han suspendido «hasta nuevo aviso», porque no se pueden atender.

El apagón fue eléctrico, sí, pero el verdadero cortocircuito es institucional. Porque lo que desespera no es solo lo ocurrido, sino el cómo se está gestionando el después. No hay información clara, no hay responsables, no hay interlocutores para los damnificados. Las aseguradoras se pasan la pelota con las eléctricas, que miran a Red Eléctrica y esta calla. Y las administraciones públicas «analizan», pero no actúan, ni dicen nada.

Mientras tanto, la incertidumbre se instala como una humedad silenciosa en los cimientos del tejido empresarial. ¿Puede esto volver a ocurrir? Nadie lo descarta. ¿Cómo evitarlo? Nadie lo explica. ¿Qué plan de contingencia existe? Ninguno conocido. Y esto, en un país moderno, que presume de liderazgo energético, es intolerable.

La paradoja es aún más sangrante en regiones como Extremadura, que exporta muchísima más energía de la que consume. Tierra de embalses, placas solares, parques eólicos, nucleares… y aun así víctima frecuente de cortes, de infraestructuras anticuadas, de redes de distribución que no están a la altura de la energía que producimos y necesitamos. Una región generadora que no recibe el retorno en forma de inversión eléctrica ni estabilidad de suministro. ¿Cómo puede ser que una comunidad que alimenta la red nacional no tenga garantizada su seguridad energética? No se trata de entrar en el eterno debate entre renovables y nucleares. Se trata de planificar con rigor. De reconocer que la transición energética no puede basarse en eslóganes ni en intereses programáticos. Hay que sentarse con sosiego, mirar los datos, y entender cómo se complementan las fuentes de energía, y si el impulso a determinadas tecnologías está siendo equilibrado y responsable. Porque si se cierra una central sin garantizar la estabilidad de la red, lo que se apaga no es solo una turbina: es la economía entera de un territorio. El apagón se arregló. Pero no para todos. Para el mundo empresarial, lo que sigue ahora es un apagón más profundo: el del crédito, el de la actividad, el de la esperanza. Y ese no se resuelve con un interruptor ni con una declaración institucional. Se resuelve con responsabilidad, con transparencia, con planes concretos, y con el respeto debido a quien genera empleo en un entorno cada vez más hostil.

Habrá que empezar por algo tan simple como encender la luz… de la verdad.