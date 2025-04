Una de las 'obras estrella' del alcalde Rafael Mateos

En el pliego de condiciones publicado por el ayuntamiento de Cáceres para la remodelación de la avenida de la Virgen de la Montaña, a finales ... de enero de 2024, se decía lo siguiente: «Dado que el servicio de infraestructuras no cuenta con el personal y los medios suficientes y necesarios para la redacción del proyecto de construcción correspondiente (…)». Y a partir de ahí se daba vía libre absolutamente para que hicieran lo que quisieran quienes presentaran sus proyectos.

Es notorio que si el servicio de infraestructuras del Ayuntamiento no cuenta con el personal y los medios suficientes y necesarios, algo serio está ocurriendo en la institución que nos gobierna. El Ayuntamiento sí que puede contar con urbanistas y personas expertas en conservación del patrimonio, en arquitectura, en geografía urbana, etc., antes de que los licitadores presenten sus proyectos para obras de la importancia que reviste esta avenida (pareciera que en Cáceres no hubiera Universidad, ni geógrafos, ni urbanistas, ni Colegio Oficial de Arquitectos, ni arquitectos municipales…).

Un concurso de licitación del Ayuntamiento, en obras de esta importancia, tiene que establecer los objetivos, los criterios, los requisitos y las condiciones de la reforma urbanística, tratándose de una avenida histórica como esta. Solo así se conseguirá que los proyectos respeten y se atengan a la normativa vigente en materia de patrimonio histórico y paisaje urbano histórico. Así, textualmente, lo solicitamos al Ayuntamiento por última vez, formalmente y con amplia justificación, por escrito y en reunión celebrada entre dos concejales del Ayuntamiento y la asociación CáceresVerde el día 23 de octubre de 2023, cuando aún se estaba a tiempo de planificar.

Dejar esta intervención urbanística en manos de decisiones técnicas ajenas al Ayuntamiento es un claro ejemplo de desatención de sus funciones (esté o no dentro de la «legalidad vigente» ese abandono de su responsabilidad).

Afortunadamente, y esto es una gran noticia, la Oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica ha emitido un informe dando un buen 'tirón de orejas' al Ayuntamiento por el contenido del pliego de condiciones para la remodelación. El viernes 22 de marzo el Ayuntamiento suspendió el procedimiento de contratación, que se abrirá de nuevo próximamente.

Nuestros gobernantes hubieran adjudicado la obra a la apuesta más barata, y realizada por cualquier empresa que no tiene por qué ser experta en urbanismo, ni saber qué es el patrimonio histórico de una ciudad, ni tiene por qué conocer si la intervención prevista está dentro de un proyecto, de un modelo de ciudad que se desea construir (que parece que no es el caso)…

Llevamos ocho años defendiendo desde CáceresVerde este conjunto urbanístico, tratando de salvarlo, con escritos, artículos, justificaciones históricas, propuestas alternativas a las distintas y sucesivas corporaciones en las que siempre planteamos la restauración del bulevar, entre otras intervenciones de mejora en todo el conjunto. Pero ni con una sola palabra de respuesta han tenido la deferencia de contestar ninguna de las tres corporaciones con las que lo hemos estado intentando (dos de PP y una del PSOE).

A lo largo de este tiempo hemos insistido siempre en que el proyecto de obras tiene que ser estrictamente respetuoso con la ordenanza de gestión y protección del arbolado urbano de Cáceres. Ahora, al menos, la Oficina de Desarrollo Urbano ha incidido en este punto fundamental, haciendo referencia al impacto de las actuaciones sobre el arbolado existente (no damos más detalles porque desconocemos el texto original del informe emitido por esta oficina).

La avenida de la Montaña es un conjunto urbano en el que se integra el bulevar, que no es una simple vía central sino un ejemplo representativo de una arquitectura y un urbanismo de la época en que se urbanizó, acorde con numerosos edificios que conforman o que completan la avenida junto con el bulevar y están incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos, además del chalé de los Málaga, que es el único al que se alude desde el Ayuntamiento.

Ojalá podamos seguir leyendo esa maravillosa página de la historia de nuestra ciudad contemplando la avenida con el bulevar de casi un siglo, emblema de esa época de las grandes ciudades europeas plagadas de bulevares (como Madrid) que fueron sucumbiendo a la invasión automovilística, que no es el caso precisamente de una ciudad pequeña como Cáceres, que tendría aún la ocasión de ser un ejemplo y modelo de respeto al patrimonio urbano.