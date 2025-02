Pichona 'non grata'

Comenta Compartir

Los palomos se fueron. Pero el canto de la paloma que bajo estipendio acudió a animarlos aún rebota por las esquinas. Con división de opiniones, entre el rechazo de quienes estiman que la libertad de expresión ampara toda ofensa, y los que consideran que cuando ... se injuria gravemente no, diversas instancias cívicas y políticas han pedido que se declare a la pichona canora 'persona non grata'. El próximo Pleno Municipal decidirá entre tales posturas, si lo hace o no; adopta otra medida respecto a la paloma locuaz, o mira hacia Olivenza.

Como ya ha informado HOY, hasta el presente nadie ha sido objeto de tal repudio en este Badajoz abierto que se ufana de ser madre de forasteros; esto es, acoger a todo el mundo, por más que a veces no resulte fácil abrir los brazos a quien viene a insultarnos en nuestra propia casa. Aunque de hacerlo formalmente sí hay al menos un precedente, pues el Ayuntamiento ya consideró en el pasado querellarse y declarar 'non grata' a otra persona. En este caso por ofensa no a la ciudad, sino a la Corporación Municipal que encabezaba el alcalde Emilio García Martín. El motivo fue un artículo humorístico publicado en este periódico el 1 de diciembre de 1963 por su colaborador Fernando Villalba Diéguez, titulado 'Un Ayuntamiento en la cárcel de papel', muy comentado en la ciudad y reproducido en la revista 'La Codorniz' y otros medios. El Ayuntamiento se mostró muy dolido también con el «único periódico que existe en la localidad, propiedad de Editorial Católica, al que tantas consideraciones guardamos», por publicarlo. Parodiando un auto judicial, el artículo enjuiciaba en sentido jocoso el proyecto del Ayuntamiento de trasladar de sitio la puerta del Pilar para ensanchar la avenida. En los considerandos señalaba que la puerta estaba en su sitio desde mucho antes que le colocaran una calle por delante. Que querían reducir su túnel a la mitad como si fuera un acordeón o un fuelle. Que los técnicos decían que el monumento era obra sin valor hecha de conglomerado de piedra sin labrar. Que en su nueva ubicación no lo iba a conocer ni su padre. Que lo que se pretendía era propio de la industria de hacer churros. Y que en el atentado concurrían los agravantes de premeditación y alevosía. Culpando a la corporación municipal de un delito grave de lesiones históricas y derribo indebido, el fallo la condenaba a suspensión permanente para cargo público y pago de las costas de su bolsillo particular, en pena a cumplir, en régimen de pan y agua, dentro de la propia Puerta del Pilar con los dos lados tapiados. Luego el asunto se enfrió y nada se hizo, con lo que el rechazo como persona 'non grata' aún no se ha aplicado en Badajoz a nadie. Aunque otros pichones y pichonas que ya comentaremos no han estado lejos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY