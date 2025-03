Comenta Compartir

No gano para disgustos: Vasile se pira. Igual me da que haya sido por destitución que por voluntad propia, pero el tema es que se ... va, me deja y me abandona. Precisamente a mí, que no le pongo perejil a San Pancracio, pero que hubiera sido capaz de ponérselo a San Basilio, como llamaba a Vasile la madre de Paz Padilla. Porque las risas que me he pegado con 'La que se avecina' y con 'Sálvame' bien valen una hornacina en el salón con su imagen, la de un tipo que ha demostrado que estudiar Antropología sirve para conocer a un país y a sus habitantes. Si no, 'Sálvame', aquella cosa que empezó siendo un programa de desechos de tienta, no se hubiera convertido en un fenómeno. Vale, de circo, si quieren, pero también de una televisión gamberra, verbenera y desacomplejada, tanto como para enseñarnos las tripas de los directos o inventarse eufemismos: puestos a utilizarlos, prefiero mil veces el 'agua con misterio' de 'Sálvame' para referirse a los lingotazos que a '¡HOLA!' hablando de un 'original estilo' para describir a una señora que va hecha una mamarracha.

Vasile se va, y 'Sálvame' y yo fibrilamos. Es el principio de un fin que no sé cuándo empezó, si con Jorge Javier diciendo que el suyo era un programa de rojos y maricones (algo que gustó a tanta gente como irritó) o con el apoyo a Rocío Carrasco en las Guerras Rociíticas, la primera contra el Ser y la segunda contra la familia mediática, pero el caso es que a la mejor trituradora de carne del mercado (1, 2, 3, picadora 'Sálvame') se le han atascado las cuchillas. Eso sí, a lo largo de trece años nos ha dado las mejores hamburguesas. Mira, le voy a poner una de buey de Kobe a la hornacina de Vasile en lugar del perejil. A ver si obra el milagro.

