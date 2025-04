Pianos 'ready'

Hace unos días, mientras se hablaba en la tienda del barrio sobre los votos amañados de algunos países en Eurovisión, y mientras se anunciaban para ... próximas fechas, Fittipaldis y Extremúsicas que harán el deleite de la masa fiestera de esta villa y alrededores, Cáceres adornaba las calles de su centro histórico y Ciudad Monumental, con ocho hermosos pianos de cola, situados estratégicamente para quien quisiera hacerlos sonar. Ahora nos toca estar siempre 'ready pa romper cadera' y no son buenos tiempos para la lírica musical, en general vamos abandonando el arte de hacer sonar un instrumento, a cambio de una aplicación móvil o un robot que nos cocina todo sin ensuciarnos las manos. Esos ocho pianos fueron una heroicidad de la Fundación Jesús Serra y un acierto del Ayuntamiento de Cáceres. Algunos excelentes profesionales compartieron encantados sus improvisaciones con los paseantes, aunque este evento ponía en el centro a los aficionados. Muchos de ellos no habían tenido la oportunidad de tocar un piano de cola en su vida, más allá de su Casio electrónico de segunda mano. También se acercaban padres y madres cuyos hijos en plena pubertad o adolescencia, se deslizaban por las ochenta y ocho teclas con una destreza insultantemente maravillosa e interpretando a Mozart o a Beethoven como quien monta en bicicleta, ellos sí que están 'ready'.

No ha sido el único prodigio musical del que hemos podido disfrutar en Cáceres, ya que unos días antes, había pasado por la sala Boogaloo, Diego García 'el Twanguero', no exagero si digo que me han dicho que dicen... que es uno de los más sublimes guitarristas del mundo y que con un Grammy a sus espaldas, ha repetido varias veces concierto en esta sala con un formato intimista e inenarrable. Sólo cabe desear que los conservatorios públicos, fundaciones y pequeñas salas de conciertos privadas de nuestra ciudad estén siempre 'ready'.