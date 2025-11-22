HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

El petróleo incendia Belém

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los combustibles fósiles se han convertido de nuevo en el mayor foco de discordia en una cumbre del cambio climático. Ocurrió en las dos últimas ... citas en Dubái y Azerbayán, países con fuertes intereses en la industria petrolera. Pero pocos imaginaban que condicionarían un acuerdo, aunque fuera de mínimos, en la COP que concluyó ayer formalmente con un significativo fracaso en la ciudad brasileña de Belém, en plena Amazonía. El peso del petróleo, el carbón y el gas en el actual sistema energético mundial sigue lastrando la firma de un amplio pacto entre los países, traumáticamente divididos entre los favorables a una transición «justa, ordenada y equitativa» hacia las renovables, encabezados por Europa con el apoyo expreso de España, y los reacios al cambio. Estos últimos están liderados por los estados más contaminantes y menos comprometidos con el cónclave al haber enviado a delegaciones de perfil bajo o, incluso, al abanderar posiciones negacionistas como Trump. Ni siquiera se ha incluido en la hoja de ruta la necesaria sustitución de los derivados del petróleo por las energías limpias. Ese fracaso incendia la cumbre y compromete otra vez la lucha contra el cambio climático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  6. 6 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  7. 7 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  8. 8 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  9. 9

    El puerto de Badajoz triunfa
  10. 10 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El petróleo incendia Belém

El petróleo incendia Belém