La petición de Joaquín Parra

Leo en HOY el artículo que ayer martes publicó en su columna semanal Antonio Tinoco ('Joaquín Parra, el canario ante el grisú'), y tras felicitarle ... por lo para mí acertado del mismo, no puedo por menos de exponer lo ojiplático que me quedé días atrás cuando el director general del Badajoz, Dupi, anunciaba la condición que ponía el todavía presidente del club para llevar a cabo la venta del mismo. A saber: que toda la operación se realice con «un escrupuloso cumplimiento de la ley» (sic). Pedir que una operación societaria y mercantil se lleve a cabo con un escrupuloso cumplimiento de la ley me trajo días atrás a la mente que quien lo pide quizás sospecha, conoce, o lo que sea, de algunas operaciones de esta índole que quizás no se han llevado a cabo como tiene que ser, es decir, en cumplimiento de la ley, sin necesidad de ser «escrupuloso».

Pocos escrúpulos, al parecer, ha tenido o tuvo el peticionario para hacer los presuntos negocios que le han llevado adónde ahora se encuentra. Y, respetando la presunción de inocencia ante todo, pues eso, que se lleve a cabo la operación de venta del Badajoz cuanto antes, con voluntad decidida y sincera de venta, y de compra. Respetando la legalidad, claro está.

