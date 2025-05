Pésimo estado de las calles de Badajoz

Comenta Compartir

Señor alcalde de Badajoz, de camino al trabajo se me ha ocurrido escribirle esta carta que en medio de los zig zag que iba haciendo ... entre enormes charcos mi mente le iba dando forma. Como tengo una edad y ya dejé de creer en los Reyes Magos, este año le pido a usted mi regalo de Navidad: que mi ciudad sea un poquito más segura para los días de lluvia, con un pavimento firme y nuevo y que se arreglen de una vez calles muy céntricas en las que nuestros pies no sufran el impacto de un inesperado enorme charco, no por las inclemencias del tiempo sino por no tener Badajoz unas aceras bien construidas o al menos más nuevas. Uy, mi cabeza de niña se ha ido a un sueño imposible, porque seguro que en los años venideros las aceras seguirán igual de pobres, levantadas y, en definitiva, inseguras. Se me ha ocurrido otro regalo que quizás sea más factible: una buena limpieza de las hojas caídas que desde hace muchos días siguen amontonadas en toda la ciudad. Ayer martes por la mañana ví niños caerse, mayores tambaleándose a los que he ayudado y jóvenes con andares cuidadosos para no caerse en la esquina de Santa Marina, donde a alguna cabeza pensante se le ocurrió talar los árboles en los alrededores de las Josefinas, pero la limpieza de las hojas con el riesgo que conlleva se les ha olvidado . ¿Se convertirá esto en un sueño también? ¿O quizás me lo traiga Papa Noel?. Ojalá. Y si no, como última alternativa más barata, rásquese el bolsillo señor alcalde y ponga en el árbol de Navidad de San Juan un montón de buenas y resistentes botas de agua para que por lo menos pasemos una Navidad tranquila sin caídas, enfriamientos por pies mojados en el trabajo... Me despido soñando en mi mente de niña que algo se arreglará. O al menos esta carta le sirva para enterarse de lo que pasa en su ciudad y le haga reflexionar. Le deseo una muy Feliz Navidad. Yo voy a hora a secarme mis pies encharcados en un radiador.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director