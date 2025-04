Lo peor de que haya habido un golpe de Estado de Pepe Gotera y Otilio en Perú es Vargas Llosa. No él, pobre, sino lo ... de que más que nunca se repita y se pregunten «cuándo se jodió el Perú». Un topicazo, que diría Luis Enrique. Y qué graciosa la foto servida por la policía de Pedro Castillo detenido y con una banda negra en los ojos. Como los padres de Woody Allen en 'Toma el dinero y corre' cuando hablan del delincuente de su hijo disfrazados con unas gafas que llevan nariz, bigote y cejas pobladas.

Hay cosas que se repiten tanto que en un momento pones 'pie en pared'. ¿De dónde ha salido esta expresión mostrenca que ahora se dice tanto? Aunque lo que ya ha colmado mi paciencia son las chicas o mujeres que en sus cuentas de Instagram te enseñan cómo se anuda una bufanda. Y no de cualquier manera. Oye, como si tuvieran, no envidia del pene a lo Freud, sino envidia de la corbata. No sé si voy a llegar a Navidad de buen humor o como el Grinch.