También somos personas

El médico de familia salió de la consulta y llamó al siguiente en su lista de citas. Nadie le respondió. Ante la ausencia del paciente ... citado, el médico le preguntó al único ocupante de la sala de espera por su nombre.

Yo no tengo cita, fue la respuesta, en el servicio de urgencias me han dicho que venga a su consulta para que me vea. El médico, al que había faltado un paciente, se limitó a decirle: «Pues ahora no puedo atenderle, venga usted a partir de las tres de la tarde, que es cuando empiezan las urgencias, le atenderé yo mismo que estoy de guardia». Y concluyó: «... que yo también soy persona», volviendo a entrar en su consulta.

El paciente no atendido regresó a casa y, una hora después, ante el grave incremento de su dolor y malestar e incapaz de moverse, llamó muy alarmado a su esposa al trabajo. Al llegar esta a su domicilio, y a la vista de que su marido estaba muy mal, llamó al 112, que envió a un equipo de emergencias. El médico de este equipo, tras reconocer al enfermo, lo derivó al Hospital Universitario en una ambulancia, porque ya no podía moverse por sí mismo. En el hospital, finalmente, el paciente fue diagnosticado, hospitalizado en observación y tratado.

La negativa del médico de familia obligó a una mujer a abandonar el trabajo en su empresa, así como a movilizar a un equipo de emergencias extrahospitalarias, a una ambulancia para el traslado y a las urgencias hospitalarias. Afortunadamente el enfermo se recuperó con el tratamiento, porque su problema le causaba mucho dolor, fiebre alta e incapacitación, pero no era grave.

Me pregunto qué hubiera pasado si hubiera comprometido la vida del enfermo y este se hubiera resignado a ser atendido por la tarde.

Disculpe doctor, usted será persona, pero una «mala» persona. Malgasta los recursos del sistema de salud y maltrata a uno de sus pacientes. Eso es lo que me gustaría decirle a ese médico que así se comportó el día 16 de junio en el Centro de Salud de La Paz, en Badajoz.

Creo que algunos profesionales que tienen que tratar con personas, antes de ser contratados deberían superar una prueba psicológica que garantice su empatía.

No solo el sistema de Atención Primaria de salud tiene carencias, las carencias de algunos de sus empleados son peores.