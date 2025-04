Perros de derechas

Comenta Compartir

Los perros son de derechas; los gatos, de izquierdas. Al menos en Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de California relaciona a los propietarios de perros con conservadores y a los de gatos con liberales (es decir, con progres). En España una amiga mía con perro le dijo a su novio con gato que la gente bien no tiene gato. Nada que ver esto con la política.

Viendo 'Madres paralelas' lo que más me impresionó fue cuando Penélope Cruz está en la cama con su hija pequeñísima al lado, mirándola arrobada y besándola. Cuento con que me pongan verde, pero, demonios, soy yo con mi perro. La misma adoración, el mismo amor. También me impresiona mucho el perfecto e inverosímil maquillaje de ojos de Penélope todo el rato, como si fuera Joan Crawford en los años 40. La película de Almodóvar ha molestado a algunos por la plasta de las fosas paralelas (aparte de la maternidad, hay una trama sobre una fosa común de asesinados por el franquismo, claro). Y no sólo por lo sectario que pueda parecer, sino por el forzado encaje en la historia de las madres. Nada tengo con que cada cual haga películas sobre la Guerra Civil centrándose en lo que quiera. ¿Pero qué diantres hace en esa vaina nuestro Almodóvar? He disfrutado tanto con Almodóvar durante tanto tiempo, que las decepciones con él son mayores.

El gran retratista de la España moderna, de la de siempre (Ana Iris sólo renueva a Almodóvar), quizá no debería meterse en fregados que no le salen bien. Como un político haciendo el ganso en la televisión. Conozco a un periodista que dejó de ver cine español, así en general, desde que Almodóvar dio pábulo en público a un supuesto intento golpista del PP. No sé cuántos perros tendrá. Una reala.