¿Perro o bebé?

¿Eres más de perro o de bebé? En Cáceres parece que lo tienen claro. Hace tiempo que la población canina superó a la infantil. ... El número de canes cuadruplica en estos momentos al de niños menores de diez años.

Es un dato curioso que puede servir para unos cuantos titulares llamativos, pero a la vez preocupante, pues dibuja un escenario poco alentador. Y lo que es peor, dice mucho de hacia dónde vamos.

La caída de la natalidad está siendo imparable en una sociedad en la que los jóvenes tienen muy complicado trabajar con un sueldo digno e independizarse.

Es arriesgado formar una familia en estos tiempos. Lo de hacerlo en Cáceres, sin industria y jugándolo todo al turismo y al funcionariado, ya es el más difícil todavía.

Qué inocentes eramos cuando con 15 años imaginábamos cómo estaríamos dentro de otros 15. A eso de los 30 yo ya me veía viviendo en matrimonio, con casa en propiedad, corbata para ir a trabajar y dos hijos. La parejita.

Hoy, con unos cuantos más de 30 esa imagen ha cambiado un 'pelín'. La mía y la de muchos de mi edad que ven cómo constantemente se le trastocan los planes.

Prima de riesgo (con ella empezó todo), pandemia, guerra en Ucrania, inflación... La generación que salió al mercado laboral en plena crisis del ladrillo y a la que golpeó una pandemia cuando se asentaban profesionalmente está harta de nuevas palabras con las que nos bombardean el bolsillo y también el alma.

Pero, seamos positivos. Aunque los tiempos no se han cumplido y esa imagen idílica que sobrevolaba mi adolescencia tampoco, no todo es blanco o negro. Miremos al futuro que el gris también puede ser muy bello. Viene en camino el primero. Se va a llamar Leo y es bebé. No perro.