Permitir, pedir

Nunca he visto un título universitario firmado por Felipe VI. Ni tengo hijos recién licenciados, ni voy a médicos tan jóvenes. A los que frecuento ... se lo firmó Juan Carlos I, como a mí. Y a alguno, Franco. Amagó el ministro de Universidades, Castells, con suprimir su expedición por el rey. Ahora leo que rectifica y le «permite» hacerlo en la nueva ley. Una muesca menos para el populismo, que ya tiene demasiado predicamento. Va Adriana Lastra a hablar con Aimar Bretos y, a propósito de los coches de choque e injerencia de Díaz, la ministra del extraño prestigio, y Calviño dice: «Nadie discute el liderazgo del Ministerio de Trabajo, pero ante una reforma estructural parece de sentido común que estén los ministerios concernidos y el partido mayoritario. En cada política importante que hemos lanzado nos han pedido participar los ministros de UP y no ha habido ningún problema». Uno permite y la otra pide. El PSOE pidiendo a UP. Estamos bien.

Opinión HOY