Los periodistas debemos explicar nuestro trabajo a los lectores

Comenta Compartir

Los periodistas desarrollamos nuestro trabajo bajo la creencia de que el Periodismo, en su máxima expresión, importa a ciudadanos de todo el mundo.

En este momento en que periodistas de todas partes del mundo nos unimos con motivo del Día Mundial de las Noticias para proclamar públicamente que el Periodismo marca una diferencia, no debemos olvidar el desalentador hecho (tal como revela el Instituto Reuters en el Digital News Report 2022) de que «la conexión entre el Periodismo y el público puede estar desgastada».

Quienes nos dedicamos a esta profesión creemos sinceramente que el Periodismo importa. Sin embargo, como deja claro el informe anual sobre el consumo mundial de noticias digitales publicado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, la confianza y el interés del público por las noticias está descendiendo; de hecho, observamos que un alarmante número de personas ha decidido evitar totalmente las noticias.

Hoy es un día para celebrar el Periodismo. Y también es una ocasión para que la comunidad periodística mundial cree una mayor conciencia pública del papel que desempeñan los periodistas para poner al servicio de los ciudadanos y la democracia noticias e información de confianza.

Haber trabajado durante 13 años como editora pública para el diario canadiense Toronto Star (un cargo en el que he tenido oportunidad de conectar y comunicarme con varios miles de lectores que expresan sus preocupaciones y quejas sobre la dirección periodística del Star), me ha permitido darme cuenta de que los periodistas no debemos dar nunca por sentado que nuestras audiencias de noticias entienden todo lo que hacemos y por qué lo hacemos.

No solo debemos explicarnos nosotros mismos, sino también lo que hacemos. Debemos ser transparentes y explicar nuestros métodos, misión y propósitos. Para que se confíe en nosotros, debemos ganarnos la confianza.

El Periodismo de confianza se sostiene en noticias e informaciones responsables, precisas y justas, que además cumplen con los mayores estándares éticos de la profesión. Eso implica corregir nuestros errores cuando nos equivocamos. Significa también distinguir claramente los hechos de las opiniones. Exige centrar la diversidad y la inclusión en las personas y en las fuentes en las que ponemos el foco del Periodismo, así como en el cuerpo de periodistas que nos narran las noticias.

El Día Mundial de las Noticias tiene el importante objetivo de recordar al público por qué el Periodismo, en su máxima expresión, importa. Como periodistas, tenemos la obligación de explicar a nuestra audiencia los estándares éticos que diferencian al Periodismo responsable a favor del interés público de todo ese ruido que genera la red.

En un mundo de informaciones falsas y mentiras descaradas que se hacen virales, un mundo en el que las audiencias más jóvenes hacen de las redes sociales su principal fuente de noticias, es muy importante contar con la aceptación pública de que el Periodismo, en su máxima expresión, es responsable y cumple con los estándares periodísticos.

Conozco de primera mano lo esencial que es conectar y mantener la conexión con nuestras audiencias de noticias, así como intentar lograr una mayor conciencia pública de los valores del Periodismo y de la capacidad de distinguir entre informaciones falsas y noticias de verdad. Considero que si los periodistas explicamos nuestro trabajo y nos responsabilizamos ante nuestras audiencias, seremos capaces de infundir mayor confianza e interés en la profesión.

De hecho, con motivo de la celebración del Día Mundial de las Noticias, en 2019 pregunté a los lectores del Toronto Star su opinión de por qué les importaba el Periodismo (#journalismmatters). Obtuve respuesta de varios cientos de lectores, y en su mayoría mostraron una gran apreciación por el Periodismo basado en hechos, que aspira a estar a la altura de los estándares periodísticos más exigentes.

«En esta era en la que aceptamos públicamente que las mentiras y la información falsa nos llega de todas partes, debemos ser capaces de confiar al menos en una institución que respete la verdad, que obligue a las figuras públicas a responder a quienes representan y que se comprometa por el bien público como un valor por el que luchar», destacó el lector Leo Keeler.

Las palabras de Devan Munn dan en la diana del mensaje universal del Día Mundial de las Noticias, en su intento por tratar de comunicarse con las audiencias mundiales de noticias:

«Creo que, en un mundo desprovisto de información basada en hechos, los menos poderosos no tendrán voz y los poderosos no asumirán su responsabilidad, mientras que el público no conocerá nunca la diferencia entre unos y otros».

El Periodismo, en su máxima expresión, nos importa a todos, en todo el mundo. Hoy y siempre.