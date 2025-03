Comenta Compartir

No nos prestaríamos a que un desconocido contactado a través de las redes sociales nos recetara un medicamento o matriculara a nuestros hijos en el ... colegio. Tampoco deberíamos conformarnos con que nos informe cualquiera. Aunque el periodismo difiere en muchos aspectos de la investigación científica, las dos materias tienen como fin la búsqueda del conocimiento y comparten rutinas necesarias de indagación, comprobación y verificación que son pieza clave para toda sociedad no manipulable y libre. Los ciudadanos debemos estar informados. Para vivir, para decidir, para posicionarnos desde el conocimiento y con libertad, para ejercer nuestros derechos. Y los hechos, contrastados, confrontados con sus fuentes por un profesional, pueden transformarse en conocimiento. Como diría el Nota ('El Gran Lebowski'), «el periodismo no es Vietnam, aquí hay reglas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY