El periodismo de siempre

En tiempos remotos, casi prehistóricos, cuando los teléfonos móviles no eran un apéndice de nuestro cuerpo y ni siquiera existía internet, en las redacciones de ... los periódicos se recibían llamadas para comprobar asuntos vitales del tipo «¿Cómo quedó el Sporting?» o «¿Quién era el alcalde cuando se inauguró la estación?». A veces, si esa llamada se hacía a altas horas y desde un bar, la respuesta servía incluso para dirimir alguna apuesta entre amigos: huelga decir que lo que se contestase era palabra sagrada. Eran entonces el mundo y los periódicos distintos, pero los lectores buscaban exactamente lo mismo que hoy: alguien de quien fiarse. Porque eso y no otra cosa es un diario, porque esa verdad es la que alimenta el periodismo. Y no ha cambiado. Si acaso se ha hecho más necesaria en medio de tanto ruido.

