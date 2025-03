El periodismo de las pequeñas cosas

Comenta Compartir

El periodismo en mayúsculas no es el más grande, es el más cercano, el más pequeño, el local, el que se inspira en las conversaciones ... de autobús, en la espera desesperante en el centro de salud... El lector agradece que le contemos lo que pasa cerca de su casa. Por alguna razón siempre he sentido interés por las noticias digamos pequeñas, por las cosas curiosas, por los detalles, por las noticias que cabalgan por las esquinas de las páginas del diario y los personajes que se salen de lo común. Una vez conté la historia de Teresa, la única habitante del cementerio más pequeño de España, en un pueblecito del Pirineo; en otra ocasión escribí del prior de un monasterio de una recóndita aldea de Teruel que enseña el firmamento a sus huéspedes. Nunca tuve más likes. Y eso me lleva a no dejar de lado esas noticias pequeñas cuando pensemos en el periodismo que viene.

Opinión HOY