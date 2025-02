Periodismo o likes

Comenta Compartir

A los periodistas de The New York Times les han recetado una reducción súbita de la dosis de Twitter. Que se vayan quitando. El consejo ... es extensible a todo el oficio. Las redes sociales han sido fatales para nuestra dieta. Olvidamos en algún momento que el buen periodismo no se alimenta de likes sino de honradez y de criterio, de contrastar y de verificar, de analizar y de contar las historias, lo de «los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa», que dictó Mairena. El buen periodismo se puede encontrar en la entrevista al pastor o en la crónica del enviado especial a Donetsk; en la pieza de fiestas del corresponsal o en el suceso que deja mal cuerpo y peor conciencia. El buen periodismo no es el que suma más clics sino el que sabe descubrir en la calle y contar lo que de verdad le importa a los lectores. Lo otro, lo de Twitter y así es solo un guirigay teledirigido.

