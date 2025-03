Comenta Compartir

No sé ustedes, pero yo estoy todavía anonadado tras el feroz ataque de las hordas publicistas durante las últimas festividades. Digerir tanta información sobre perfumes ... no sólo afecta a mi nariz si no, lo que es peor, al intelecto. Me dio por pensar, sobre todo en cuatro 'espotes', más no podría. Saben aquel en que una pareja se besa y automáticamente empiezan a flotar, pues es mentira, y en el que aparece un guapo mozo que se lanza en bañador desde un acantilado para caer al lado de su ardiente amor, pues es mentira y además peligroso porque el 'guarrazo' es espantoso. Y aquellos en que te echas unas gotas y apareces en medio del desierto o de repente te encuentras en Paris ante la Torre Eiffel, pues sólo lo notarán en el bolsillo, porque el olor del perfume se va enseguida. Bueno, perdonen que me haya desfogado un poco pero es que no sé adónde vamos, no lo sé.

Cáceres, tras las resacas, parece que va a afrontar una cierta reindustrialización, comercial, energética y turística. Bienvenida sea, porque hace mucha falta. Perdemos población y oportunidades. Nuestro peso político, como ciudad, es bajísimo. Habría que remontarse al tiempo en que los Reyes Católicos estaban en Cáceres para encontrarnos en el mapa, nacional y regional. Y lo peor del caso es que tanto Cáceres como su provincia tienen posibilidades, muchas posibilidades. Solo haría falta un repaso por encima de las denominaciones de origen que tenemos en cerezas, pimentón, jamones, aceites, quesos, vinos, tomates, embutidos, aceitunas y un largo etcétera. Tenemos más historia que la mayoría del país, Patrimonios de la Humanidad y de Europa, Juderías, yacimientos arqueológicos, Reservas de la Biosfera, un Geoparque y un Parque Nacional, una Semana Santa de Interés Nacional y unas comarcas naturales envidiadas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY