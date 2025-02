Comenta Compartir

Esta mañana, tu voz se ha vuelto a colar entre mis sábanas. Me ha susurrado «ven» pero he decidido espantar las mariposas. Porque aún recuerdo ... el día en el que decidí jugar con fuego y acabé quemándome. Y no solo la piel sino también el alma. Y ¿sabes qué fue lo peor? Que nunca llegaste a ver la magia. Fue justo entonces cuando la lluvia apagó esa chispa que quedaba. Comprendí que siguen existiendo personas capaces de dar lo máximo por alguien y que lo demás se resume en simples excusas. Por ello, dejaste de ser esa casualidad sobre la que merecía caer una y otra vez. Ya no desperdicié más folios con historias que jamás se convirtieron en realidad. Olvidé tu nombre y cerré la puerta con llave por si te atrevías a volver. Prometí no volver a perderme entre burbujas efímeras que se disolvían con la realidad. Y aquí sigo. En una dirección opuesta a la tuya y sin intención de dar una vuelta de 180 grados. Te voy a ser franca. Me dijiste «ven» pero ya era demasiado tarde porque mi cabeza hace mucho que dejó de gritar tu nombre. Ahora somos dos perfectos desconocidos que no merecen volver a intentarlo.

Cartas a la directora