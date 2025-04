Perdiendo la calma

Garabatea octubre sus últimas notas al piano del amanecer, noviembre nos llama con su viñero suspiro y su añoranza desvaída. En este otoño sin nombre, ... en tu mirada me visto, niña, con azules imposibles. Mientras, Paula apaga su primera vela.

Perdemos la calma cuando escuchamos a nuestras autoridades y 'autoridadas' cuando dicen que habrá que pagar peaje (le dicen otro nombre más fino), anda ya 'pallá'. Si necesitan perras, pues quiten ministerios o asesores, que sobran muchísimos. Que además de enchufados no se saben ni los ríos, ni la lista de los reyes godos, ni los pueblos de España por orden alfabético, como se sabía en mis tiempos un amigo que se preparaba para Correos. Eso era hincar los codos, y no lo de ahora. O rebajen los sueldos a sus señorías, que cobran diez veces más que algunos pensionistas o más que los que tienen el sueldo mínimo, o veinte más que mi madre.

Pillaje se le podría llamar, como dice el amigo Julián Leal, periodista, rey de la décima, en alguna de sus composiciones populares. Nos van a ordenar el tráfico en las autopistas, menos mal que hay pocas, dirán algunos. No hay bien que por mal no venga. Y no era nada lo del ojo, y lo llevaba en la mano.

Claro, por eso dice la consejera que no necesitamos dinero, pa qué.

Perdemos la calma cuando sale en el televisor un señor de Bildu, vestido para la ocasión y haciendo como que pide disculpas y que todo aquello no debería haber sucedido. Lo del perdón le cuesta más. Y horas más tarde, en un idioma raro viene a decir que tienen doscientos presos y que si hay que aceptar los presupuestos que dónde hay que firmar. Y de los mil muertos, y otros tantos mutilados de los atentados con coche bomba y del tiro en la nuca, ya nos olvidamos. No sería justo. Perdemos la calma.

Vuelven las actividades con fuerza. Se acaba de inaugurar en la sala Arte Joven la exposición 'Miradas de mujer', del excelente pintor hornachego Pedro Castaño Gallardo y comisariado por Ana Marín. Estará hasta el 17 de noviembre.

La Asociación Cultural Badajoz Contigo comenzó su actividad. Poetas, músicos y pintores se reúnen y actúan en el Bar La Parada.

Se presentará el libro del profesor José Luis Molina 'El refranero castellano. 101 comentarios'. Un trabajo con gran enfoque literario que sorprende y emociona.

Perdemos la calma.

¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!