Perdida en el siglo

Haciendo caso omiso de la indiferencia y el desdén de cierto crítico cinematográfico (una de esas vacas sagradas que sientan cátedra pero cuyo cinismo ya ... cansa) el sábado del Womad, hace un mes ya, me metí en una sala de cine de Cáceres para ver Alcarrás. La vi doblada al español y me quedé con las ganas de escuchar los verdaderos sonidos de la película y la interpretación de esos actores-vecinos no profesionales seleccionados en un casting a tumba abierta realizado en la zona en la que se ubica la historia, la comarca del Segriá, en Lérida. No es malo el doblaje, pero en esos casos me suele invadir una sensación de 'lost in traslation', de que me quitan elementos de juicio o incluso de disfrute. Es como si hubiera un velo interpuesto entre lo que pasa en la película y yo. Aparte de otras cosas, los que vivimos en Extremadura sufrimos también esa discriminación ante la gran pantalla, es prácticamente imposible ver nada en versión original, esa cosa estrambótica que le gusta solo a tres o cuatro gafapastas, suelen argumentar algunos gestores de las salas.

Pero si traigo hoy aquí Alcarrás habiendo pasado ya un tiempo desde de su triunfo en el festival de Berlín, no es para reivindicar imposibles sino para contar lo mucho que me identifiqué con Quimet, el que yo considero que es el protagonista principal. Quimet (al que interpreta Jordi Pujol Dolcet) es agricultor en Lérida y yo soy periodista en Extremadura. Él es padre de tres hijos, yo soy madre de dos. No creo que nos llevemos demasiados años, pero quitando eso y que pertenecemos al género humano no habría muchas más similitudes así de partida porque yo, aunque tengo pueblo como la mayoría de los españoles, soy una urbanita convicta y confesa y ni el mundo rural ni el campo me suscitan demasiadas emociones (quizás el encuentro ‘Jato' que se celebra estos días en Cáceres logre hacerme cambiar de idea). No, no puedo parecerme a un campesino catalán, pero a veces siento, como le pasa a ese Quimet encabritado y por momentos irracional, que las reglas del juego cambian demasiado rápido y que mi mundo, lo que aprendí, va volatilizándose a marchas forzadas como si fuera un castillo de arena arrasado por la tormenta. Y que yo me quedo ahí, anclada en formas de vivir que son más del siglo XX que de un siglo XXI en el que me aturullo y aturdo. La maravillosa película de Carla Simón tiene muchas lecturas: aborda la familia, en encaje entre generaciones, lo difícil que es ser todo: padre, madre, hijo o abuela. Retrata lo esforzada y difícil que es la vida, cuántas acciones repetitivas y vacías tenemos que hacer solo para seguir, para continuar en pie, mantener a los nuestros y mantenernos nosotros mismos. La de vueltas que damos. Pero en mitad de eso, de ese gran homenaje a lo cotidiano, en Alcarrás emerge como gran tema el de los cambios y la adaptación a la fuerza a nuevos ecosistemas. La de Quimet es una resistencia numantina a sustituir frondosos frutales por placas solares. Su encabezonamiento no es solo una rabieta, es negarse perder mucho de lo que ha sido, de lo que le define como persona, de sus principios y sus valores. Pero es adaptarse o quedar convertido en un ‘outsider’, aislado y solo, mientras el mundo sigue girando en su loco movimiento.

