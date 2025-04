Toda pérdida nos empequeñece y nos deja huérfanos de un alma que se va, de una existencia que se extingue y de una experiencia que ... se apaga. El conocimiento absoluto disminuye cuando una persona deja de alumbrarnos con lo que sabe, con lo que atesoró durante su vida.

Estoy hablando de intelecto humano, de acervo y cultura universal, y no de afectos y tristezas cercanos. Se trata de la pérdida global, del empequeñecimiento del mundo cuando se pierde una mente. La razón como ente, la masa de capacidad, se ve reducida a la espera de que una nueva inteligencia experimente la maduración de los años para contribuir al conocimiento general de la Humanidad. Y tal vez nadie alcance a quien se fue en todos sus extremos.

En apenas unos meses se nos han ido escritores como Noah Gordon, Almudena Grandes y, este fin de semana, mi admirado Fernando Marías, ese gran apoyo de escritores noveles, hombre inquieto, polímata, inteligente, bueno y cercano que ha dejado huérfanos a muchos compañeros de profesión y a buena parte del mundo de la cultura nacional e internacional.

La pérdida de una mente prodigiosa es como la devastación de una biblioteca, una ausencia irreparable y definitiva. No se acaba el mundo, la inmensa mayoría de las personas vivas no notarán cambio alguno, no echarán de menos ni el alma entregada ni la vitalidad ausente. Sin embargo, al instante siguiente a la muerte, la herencia se congela como si quisiera perdurar intacta y sin la posibilidad de engrandecerse. No habrá nuevos personajes, ni más ríos de creatividad fluyendo por las páginas de nuevos libros. A lo sumo, una obra póstuma, algunas líneas que servirán para entristecer la conciencia de que, al fin, serán las últimas. La despedida para siempre de quien podía haber legado aquello que ya nunca existirá.

En el caso de Fernando Marías, duelen ahora las llamadas que no se hicieron, esos cafés en Madrid que nunca se tomaron a la espera de una ocasión especial, los aplazamientos hasta la presentación de un nuevo libro o la petición de un consejo o un favor. Esa charla siempre pendiente. En la estantería reposan unos cuantos ejemplares firmados que son fotografías de momentos ya irrepetibles y que, de pronto, adoptan una triste dignidad indefinible.

Con su pérdida, como con la de otros creadores que nos dejaron en herencia su conocimiento y su obra, se me vienen a la memoria las palabras escritas por John Donne, que retratan con absoluta nitidez este encogimiento: «Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, tanto como si fuera un promontorio, o la casa señorial de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; y, por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campañas: doblan por ti».