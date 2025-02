Pepito Grillo

Comenta Compartir

A pesar de los esfuerzos por promover, impulsar y provocar la participación ciudadana en Badajoz, comprobamos que esta no corresponde con la misma ilusión ni idéntico afán como demostramos el grupo socialista. Estoy convencido que hoy existe lejanía entre quien gobierna, los que pretenden gobernar ... y los gobernados de nuestra ciudad. Y para gobernar bien, primero necesitamos comunicar bien aquello que más tarde debemos gestionar. Si pretendemos estar todos los días junto a los ciudadanos debemos mantener una comunicación permanente, a través de mensajes sencillos, concretos, incluyentes y entendibles. Porque no importa tanto centrarse en el qué y dónde, sino en el cómo y el porqué, ya que a todo ser humano, anclado o no a una colectividad, nos mueven las emociones pero nos mantienen las razones. En campaña electoral pueden sonar bien mensajes emotivos, aunque sepamos que será difícil hacerlos realidad. Y para ofrecer mensajes reales, en principio, hemos de recopilar inquietudes, necesidades, dudas y motivaciones de los vecinos. Acto seguido recorriendo puerta a puerta transmitirles, en primera persona y con afabilidad, lo que podemos hacer para mejorar su vida. Es el clásico movimiento de la conexión (ser, parecer y saber). Y para ello hemos de ser honestos, sinceros, cercanos y auténticos. Y debemos demostrar que somos competentes y formados para hacer, gestionar y asimismo saber comunicar. De nada vale decir al ciudadano «estamos cerca de ti» si olvidamos sus necesidades. Si no hacemos lo que decimos, no lograremos que nos atiendan en todo lo que hacemos y pretendemos hacer. En el fondo, en política la comunicación es todo forma.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión