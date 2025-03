Esfuerzo académico y economía sumergida

Comenta Compartir

Esta carta está dedicada a las mentes pensantes de nuestra Junta de Extremadura. Mi hija de 12 años cursa sexto de Primaria con toda su ... ilusión y con mucho a su favor; dando por hecho que lo tenía fácil con su expediente académico, rellena la solicitud para un programa de inmersiones lingüísticas de inglés en verano. Cuál es nuestra sorpresa cuando dentro de las bases incluye los puntos por las rentas de sus padres, el más importante parece ser. Señores, esas rentas podrían penalizar para el pago, que no me opongo, pero no dejen fuera de esa oportunidad e ilusión porque sus padres declaran –sí señores, declaran no sólo ganan– y dejan a tu hija llorando desconsolada porque no es justo. Yo fui becaria de un programa en mi juventud y se me valoró mi expediente, puedo entender que tampoco seamos de los pocos no becarios del colegio de Quintana de la Serena, pero esto ya sobrepasa los límites. No es justo señores gobernantes, explíquenles a los chavales que ya no se premia el esfuerzo, ¿cómo le digo a mi hija que se esfuerce si se premia todo lo contrario en esta sociedad que estamos creando? Y por otro lado, esa economía sumergida nos está llevando a la ruina. Así va el país, para qué declarar si tengo derecho a todo para mi familia si en mi renta va lo mínimo o nada. Hago un llamamiento a la Consejería de Educación y al Gobierno en general para que cambiemos un sistema que no funciona. Y por cierto, llamas y no te cogen ni el teléfono. Me reivindicó como madre porque quiero que mis hijos tengan unos valores y derechos por su esfuerzo y su trabajo diario.

