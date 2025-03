Pepe y Quini

Comenta Compartir

Ahora que el calor nos derrite y nos obliga a gastar lo que no tenemos en luz, gas o abanicos, el mundo cultural está entre ... oposiciones, dimisiones y bomberos ahorrando para ir, al menos una vez, a Mérida, Alcántara o Medellín al teatro de verano. Alguno optará por Kiko Veneno en el Pedrillas cacereño ya en agosto con música de ayer y de hoy. Iba a contar la historia de un viejo profesor que no solo estaba convencido de ser el más sabio de sus compañeros sino, salvando las distancias del protocolo y del sentido común, el más sabio de todos los colegas que iban pasando por aquel centro capitalino. Pero renuncio a este empeño porque quiero recordar a dos amigos que se han ido al más allá, casi de la mano, en los primeros días de este mes; seguramente vaciando un vino de pitarra en la garganta, pues los he tratado más veces en el Zany —bar con horario, periódico y limpieza— que en un concierto, caso de Pepe Extremadura, o en una conferencia sobre cacereños ilustres, caso de Quini García-Plata. Hace poco más de un año, hasta que sacó el billete para ir al mismo sitio, también era habitual en esta esquina de la plaza Bruselas el Niño de la Ribera. Puntales de lo que para muchos es la Extremadura de siempre: canciones y recuerdos, familia, estudio y una medalla.

Quini y Pepe se movían cómodos hablando a la manera del que entonces era «dialecto extremeño» y ahora, lengua tradicional minoritaria en peligro de extinción a rescatar por indicación internacional y con el impulso de los de aquí que ya tienen bandera común. Pepe ponía la música y Quini se agarraba a Gabriel y Galán y a una tradición de folclore que había bebido de la misma copa que su abuelo Rafael, corresponsal aquí de otros mejor colocados para difundir lo que no por casualidad era extremeño. Las Hurdes están ardiendo como antes la sierra de Gata, pero muchos hurdanos son —como los extremeños en España— gente de valía y de criterio que se merecen un respeto y un tren: «que ha venío pacá de las Jurdis / un muchacho que sabi de letras./ ¡Pus a convialo! / Y que el hombri se jaga la cuenta / de que aquí solamente hay convitis / pa quien los merezca».

