Comenta Compartir

Cuando veo en el periódico el artículo de Plácido Ramírez me pongo a escribir porque el siguiente soy yo. Aquel día también venía publicado un ... reportaje sobre el cierre por jubilación de la pescadería Pepe en la calle La Maya. Me impactó leer que Pepe tiene 70 años. Que rápido ha pasado el tiempo. A Pepe lo conozco porque fue mi primer entrenador de fútbol. En aquellos años los niños jugábamos en un llano de tierra que hoy es un parque frecuentado por pensionistas, las porterías eran dos ladrillos. Aprendimos a jugar entre hierros y cemento en un terreno que hacía cuesta regateando al rival y a los escombros de las obras con un balón de curtis. El llano, que era como lo conocíamos, estaba frente a la iglesia San Juan de Rivera y el cine Autopista, donde ponían películas del Oeste, de Manolo Escobar y Drácula. Con los muchachos del barrio y alguno de otros barrio Pepe organizó un equipo que se llamó Racing. Pepe era el entrenador y el pescadero conocido por todos como Pepe el 'pescaero'. Nosotros éramos unos adolescentes que todas las tardes jugábamos al fútbol y al anochecer íbamos a los pisos militares, por donde estaba el depósito de agua, a seguir jugando más cerca de las niñas y exhibir nuestras virtudes saltando y corriendo delante de ellas como ciervos en berrea ante su indiferencia. Ellas se sentaban en un banco con otros que tocaban la guitarra y cantaban canciones protesta. Cuando Pepe hizo el equipo empezamos a entrenar en el campo de la Metalúrgica, que estaba por donde hoy están los Salesianos y que ahora no sé situar. Pepe llegaba al campo con un 4L que por la mañana llenaba de pescado y por la tarde con balones de fútbol. El Racing fue el equipo del barrio. Entonces el barrio estaba en construcción. Los Zafer eran bloques de nueve y siete plantas con locales comerciales en los bajos y en los pasajes. Uno de estos locales era el de la pescadería que estaba junto al bar Salvatierra, donde alternaba con los vecinos el alcalde Manolo Rojas, algunos futbolistas del Badajoz y el dramaturgo Martínez Mediero. En la Maya también estaba la tienda de Isabelo, la de Cabello, que fue un central del Badajoz, la dulcería de Esperanza, la carnicería de Victor... Hoy con el cierre de la pescadería solo queda en la calle el ultramarino de Inmaculada y la librería Abecedario que entonces no existía. Cuando una tienda de barrio cierra, parte de nuestra historia termina.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY